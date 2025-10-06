martes 07 de octubre del 2025
¿Quiénes están detrás de Lo De Emilio? El restaurante furor de Villa Devoto

Una familia que cocina, atiende y recibe con el corazón. Galería de fotosGalería de fotos

En Villa Devoto hay un restaurante que se convirtió en sinónimo de comida casera y ambiente familiar: Lo De Emilio. Pero detrás de cada plato y cada sonrisa, hay un equipo que lo hace posible.

Emilio y Gustavo abrieron el restaurante en febrero de 2024, con mucha dedicación y mucho amor con el proyecto.

Emilio participó en Masterchef Argentina 2023, quedando entre los 16 mejores de esa edición. Él prepara los postres, recibe al público y charla con ellos. Anteriormente fue abogado, pero su pasión por la cocina lo llevó a cambiar de rubro.

Por su parte, Gustavo es el cocinero principal. Sus años de experiencia en la cocina lo hacen inigualable. Además, pone su sello a la comida casera, que aprendió de su familia.

Muchas veces vas a encontrar a Mara (pareja de Emilio) atendiendo el salón y recibiendo a los comensales. También encontrás a Laura (pareja de Gustavo) que atiende en el salón y toma los pedidos por whatsapp. Ellas 2 logran que cada persona que los visita se sienta como en su casa.

A su vez, participan de este proyecto Santiago (hijo de Laura) y Nicolás (hijo de Mara) que trabajan como ayudantes en la cocina, colaborando con la producción y emplatado de las preparaciones que hace Gustavo.

Agustín (hijo de Emilio) es quien lleva adelante las redes sociales, y que cuenta la historia de cada integrante.

En Lo De Emilio, no solo se cocina y se sirve comida: se construyen momentos. Cada integrante aporta su granito de arena para que el restaurante funcione con pasión, compromiso y el calor de una verdadera familia.

Porque Lo De Emilio no es solo un lugar para comer: es una casa abierta a todos los que quieran compartir un buen plato y una linda experiencia.

Los esperamos en Navarro 3277, Villa Devoto. CABA.

Instagram: lodeemilio­_restaurante
Facebook: Lo De Emilio
Googlemaps: Lo de Emilio
Whatsapp: 1138981065

Galería de imágenes
