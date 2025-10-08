miércoles 08 de octubre del 2025
En vivo
CARAS RESTO Hoy 11:33

American Bar celebró su décimo aniversario con una noche inolvidable en San Juan

La marca sanjuanina American Bar celebró sus 10 años de trayectoria con una fiesta que marcó un antes y un después en la escena local. El evento, realizado junto a la productora bröder, reunió a más de mil invitados en un entorno donde la música, la elegancia y la energía se fusionaron para rendir homenaje a una década de pasión por las bebidas y las experiencias únicas. Galería de fotosGalería de fotos

American Bar
American Bar | contentcaras
CONTENTCARAS

El line up incluyó al reconocido DJ español Rafa Barrios, la talentosa Nati Camilo de Uruguay, el local Mark + , entre otros referentes de la música.

Fundada por Luis Alessi y Alejandra Alessi, American Bar nació con la visión de ofrecer el servicio más completo y de calidad en la provincia, combinando exclusividad, innovación y cercanía con el público. Hoy, con tres sucursales y presencia en el sector de eventos premium, la marca se consolida como un ícono de calidad en San Juan.

“Cumplir diez años significa mirar atrás con gratitud y hacia adelante con determinación. American Bar es una historia de sueños compartidos y de amor por brindar experiencias que trascienden”, expresó Luis Alessi, co-fundador de American Bar.


Contacto:

www.american-bar.com.ar

Galería de imágenes
American Bar American Bar American Bar American Bar American Bar
EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en