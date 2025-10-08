American Bar celebró su décimo aniversario con una noche inolvidable en San Juan

CONTENTCARAS

El line up incluyó al reconocido DJ español Rafa Barrios, la talentosa Nati Camilo de Uruguay, el local Mark + , entre otros referentes de la música.

Fundada por Luis Alessi y Alejandra Alessi, American Bar nació con la visión de ofrecer el servicio más completo y de calidad en la provincia, combinando exclusividad, innovación y cercanía con el público. Hoy, con tres sucursales y presencia en el sector de eventos premium, la marca se consolida como un ícono de calidad en San Juan.

“Cumplir diez años significa mirar atrás con gratitud y hacia adelante con determinación. American Bar es una historia de sueños compartidos y de amor por brindar experiencias que trascienden”, expresó Luis Alessi, co-fundador de American Bar.



