Con flores y súper “girly”, el tierno look de Ana García Moritán en el cumpleaños de Benicio Vicuña

Tras unas divertidas vacaciones familiares por Estados Unidos, Ana García Moritán regresó con algunas de las tendencias de la moda en sus elecciones para la temporada de la primavera. Entre flores y colores super "girly", la hija de Pampita y Roberto García Moritán no duda en volverse centro de halagos de los expertos fashionistas, durante importantes momentos de su familia. En esta ocasión, enterneció a todos con el look que lució para el cumpleaños de Benicio Vicuña.

El look con flores y "girly" de Ana García Moritán en el cumpleaños de Benicio Vicuña

Pampita no duda en hacer que sus hijos exploten su creatividad e imaginación en todo momento, y celebra los días importantes para ellos. El pasado domingo 12 de octubre, durante la tarde, ella y Benjamín Vicuña decidieron festejar el cumpleaños de su hijo Benicio a lo grande, entre sus amigos y sus hermanos. Fue allí que, en las historias de la modelo, Anita García Moritán se robó las miradas de los expertos, al mostrar sus talentos fashionistas.

La joven se destaca por buscar la modernidad en los looks tiernos y de princesa, con peinados cómodos y delicados y moños por doquier. Es así como se volvió una de las mini influencers más observadas por las redes sociales y destacadas por todos. En este día al aire libre, y que se une con el cumpleaños de uno de sus hermanos, decidió desplegar su lado super "girly" con uno de los estampados tendencia, que ya marcó en su viaje a Estados Unidos.

En diversas fotos, posó con un tapado total white, con estampa de rosas pink, demostrando su lado más tierno. El mismo lo combinó con un vestido con puntillas, también blanca, y medias largas para abrigar, que tenían como detalle un moño de seda. Los zapatos plateados y de brillos le daban el toque elegante al look, al igual que el moño rosa que se posaba sobre su cabello completamente lacio. Rápidamente, los fanáticos de la moda destacaron su conjunto, y la coronaron como la pequeña influencia en la moda.

El tierno look de Anita García Moritán para el cumpleaños de Benicio

Ana García Moritán es una de las hijas de las famosas más importantes de las redes sociales y la televisión argentina. En todo momento, se destaca su personalidad tierna y su carisma al momento de participar en eventos junto a su mamá, Pampita. En este caso, llamó la atención su presencia en el cumpleaños de su hermano Benicio, debido al increíble look tierno que desplegó, y que marcó al estampado floral como el ideal para la primavera.

