Fincas del Limay: vinos patagónicos que expresan la identidad de dos terroirs únicos

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Fincas del Limay nació en 2005, cuando un grupo de amigos apasionados por el vino decidió desarrollar un proyecto vitivinícola capaz de expresar la identidad de la Patagonia. La iniciativa comenzó con la implantación de viñedos en tierras de características excepcionales, apostando por zonas poco exploradas de Neuquén y convirtiéndose en pionera tanto en Senillosa como en Picún Leufú.

Desde sus comienzos, la propuesta se centró en el respeto por el terroir, la calidad y los tiempos de elaboración, con el objetivo de producir vinos auténticos que reflejaran las particularidades del paisaje patagónico.

Dos terroirs que definen la identidad de sus vinos

Uno de los principales diferenciales de la bodega es la diversidad de sus viñedos. En Senillosa, sobre la ribera del río Limay y sus antiguas terrazas fluviales, se elaboran vinos caracterizados por su delicadeza, frescura y elegancia, especialmente en las variedades Pinot Noir y Sauvignon Blanc.

Por su parte, en Picún Leufú, las terrazas aluvionales del arroyo homónimo, que nace en la Sierra del Chachil, en la cordillera de Los Andes dan origen a vinos de mayor estructura, concentración y personalidad, con protagonismo del Malbec y el Merlot.

Esta diversidad se refleja en sus líneas Zorro y Arena, integradas por vinos jóvenes, frescos y expresivos, y Huellas del Limay, que reúne elaboraciones de mayor complejidad y crianza.

Una bodega boutique con proyección internacional

Con aproximadamente veinte años de trayectoria, el proyecto consolidó dos viñedos y una bodega propia ubicada sobre la Ruta Nacional 22, entre Senillosa y Arroyito, Neuquén. La experiencia adquirida permitió perfeccionar los procesos de elaboración y desarrollar vinos de alta gama en partidas limitadas.

De cara al futuro, la firma proyecta una puesta en valor integral de sus instalaciones, con el propósito de convertirlas en un espacio arquitectónico, paisajístico y enoturístico de referencia sobre la ribera del Limay. La iniciativa contempla experiencias de degustación y un contacto más cercano con los vinos y su origen.

En paralelo, busca fortalecer su presencia en el mercado argentino, ampliar sus canales comerciales y evaluar oportunidades de expansión internacional. Su objetivo es consolidarse como una bodega boutique de prestigio, reconocida por la singularidad de sus terroirs y la calidad de sus vinos.

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