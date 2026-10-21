Panza Verde: alfajores con raíces entrerrianas y más de 30 sabores

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Roberto Naivirt, creador y dueño de Panza Verde, nació en Concordia y vivió gran parte de su vida en Buenos Aires. Durante treinta años se dedicó a la panadería, un oficio que acompañó con su pasión por el deporte. Su recorrido deportivo incluye reconocimientos nacionales y participación en maratones y carreras de hasta 200 kilómetros en la Argentina.

Con la apertura de su local, comenzó a incursionar en el mundo del alfajor. Lo que surgió como una actividad para distraerse despertó interés entre quienes probaban sus elaboraciones: llegaron los pedidos y esa respuesta lo impulsó a desarrollar su propia marca.

El vínculo con Entre Ríos atraviesa el proyecto: sus alfajores se elaboran en la provincia e incorporan materias primas locales. La elección del nombre buscó expresar esa pertenencia y construir una identidad reconocible más allá de su lugar de origen.

Desde Urdinarrain, el emprendimiento apuesta por un producto con raíces propias, que combine calidad y un precio accesible. A esa búsqueda se suma la intención de innovar y hacer de cada degustación una experiencia que invite a descubrir nuevas combinaciones.

Alfajores con identidad local y sabores que se animan a más

La variedad es uno de los ejes de Panza Verde. El catálogo comenzó con seis sabores y hoy supera los treinta, con opciones que Roberto define como exóticas, innovadoras y jugadas. Ese crecimiento refleja el interés por ampliar las posibilidades del alfajor y ofrecer alternativas para quienes disfrutan de probar algo diferente.

El recorrido también sumó reconocimientos: el emprendimiento obtuvo cinco medallas, dos en el Salón del Alfajor de Escobar y tres en el Campeonato Nacional del Alfajor realizado este año en Ferro. Estos premios acompañan el desarrollo de una propuesta que busca hacerse un lugar a partir de la experimentación y su identidad regional.

El próximo objetivo es abrir su primer local con cafetería y productos regionales. Roberto proyecta un espacio donde quienes visiten Urdinarrain puedan conocer la marca y probar sus elaboraciones, con una propuesta pensada para pasar la tarde en familia o con amigos.

A la par, Panza Verde está ampliando su oferta con cookies y chocolates. Con estos nuevos productos y el proyecto de un espacio propio, busca extender la experiencia que comenzó con sus alfajores y sumar otro motivo para acercarse a descubrir los sabores de Entre Ríos.

Contacto:

Instagram: @panza_verde_alfajores_art_

Teléfono: 11 5228-6980

Correo electrónico: [email protected]