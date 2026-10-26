Sangre Azul: gastronomía, buen vino y una propuesta para descubrir en Azul

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Sangre Azul, el proyecto gastronómico de Ariel Gallicchio, nació de un deseo que lo acompañaba desde hacía años: tener su propio espacio. Una charla con un amigo y colega fue el impulso que necesitaba para empezar a darle forma a esa idea.

Con formación en gastronomía y un recorrido profesional vinculado a los eventos, se propuso crear un lugar donde la comida, el vino y el ambiente fueran parte de una misma experiencia. La intención era ofrecer a los vecinos de Azul y la zona una alternativa para disfrutar de una salida, con atención a cada detalle.

El proyecto llevó más de dos años de preparación antes de abrir sus puertas. Cada elección estuvo guiada por una premisa: recibir a los comensales como a sus propios creadores les gustaría ser recibidos. A siete meses de la apertura, el espacio transita sus primeros pasos con expectativas de crecimiento, acompañado por quienes lo eligen y recomiendan.

La cocina como oficio y pasión

Detrás de Sangre Azul hay una forma de entender la gastronomía que reúne trabajo, dedicación y disfrute. Para su fundador, cocinar y conocer la devolución de quienes se sientan a la mesa son partes esenciales del día a día. En ese recorrido, el equipo ocupa un lugar fundamental para sostener la propuesta y la atención.

La aspiración es que el espacio se convierta en una referencia gastronómica dentro de la provincia de Buenos Aires y contribuya a que más visitantes elijan conocer la ciudad también por su cocina.

Con un salón con capacidad para 40 cubiertos, el próximo paso es habilitar el patio, un sector con verde que permitirá ampliar el espacio disponible cuando las condiciones climáticas acompañen.

Mientras afianza su identidad, Sangre Azul busca crecer a partir de aquello que motivó su creación: compartir la pasión por la cocina, ofrecer un buen momento alrededor de la mesa y hacer de cada visita una experiencia para recomendar.

CONTACTO

Tel: 2281- 499460

Instagram: @sangreazulresto

Facebook: Sangre Azul