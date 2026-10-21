Graziani: el valor de la excelencia en cada gota

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Graziani se ha consolidado como una marca reconocida por la calidad de su agua mineral. ¿Cuál fue la visión que impulsó ese camino?

Graziani nace de una historia familiar vinculada a la industria de las bebidas, con una trayectoria que se remonta a 1962. A lo largo de los años fuimos evolucionando, incorporando tecnología y desarrollando nuevos productos, pero siempre manteniendo una premisa fundamental: ofrecer calidad y construir relaciones de confianza con nuestros consumidores.

En 2010 dimos un paso importante con el desarrollo de nuestra propia marca de agua mineral, Clara by Graziani. Fue una decisión estratégica que nos permitió poner en valor el origen natural del agua y fortalecer nuestra identidad como marca.

Hoy buscamos continuar ese camino, combinando la experiencia de nuestra historia con una mirada moderna, orientada a la innovación, la eficiencia y el crecimiento sostenible.

¿Cuáles considera que son los principales diferenciales de Graziani?

Nuestro principal diferencial está en el origen y las características naturales del agua. Nuestra fuente se encuentra en el Valle del Tulum, en un entorno privilegiado por su cercanía a la Cordillera de los Andes. A través de una perforación propia de aproximadamente 150 metros de profundidad, obtenemos agua mineral natural, baja en sodio.

Pero entendemos que la calidad no depende únicamente del producto. También está en los procesos, en la presentación, en la atención a nuestros clientes y en la responsabilidad con la que trabajamos.

Buscamos que cada botella represente una propuesta de valor integral: calidad, seguridad y confianza, con una identidad estrechamente vinculada al origen natural del agua y a nuestra trayectoria industrial.

¿Cómo trabaja la empresa para sostener sus estándares de calidad y seguridad?

La calidad forma parte de nuestra cultura de trabajo. Contamos con un sistema de gestión certificado bajo la norma ISO 9001:2015, que nos permite establecer procedimientos, realizar controles y trabajar permanentemente en la mejora de nuestros procesos.

Para nosotros, la excelencia no es solamente alcanzar un estándar, sino sostenerlo y mejorarlo todos los días. Esto requiere inversión en tecnología, capacitación de nuestros colaboradores y un seguimiento constante de los indicadores productivos.

Entendemos que detrás de cada producto hay una responsabilidad con el consumidor. Por eso, la calidad es un compromiso que involucra a todas las áreas de la empresa.

¿Qué medidas implementa la empresa para reducir el impacto ambiental en sus procesos productivos y de envasado?

La sustentabilidad es uno de los desafíos más importantes que enfrenta nuestra industria y estamos trabajando para incorporarla de manera concreta a nuestras decisiones.

Uno de nuestros avances recientes es el desarrollo de una presentación de agua mineral con envase elaborado con PET 100 % reciclado pos consumo (PCR). Esta iniciativa representa un paso hacia la incorporación de materiales reciclados y una mayor circularidad de los envases.

Al mismo tiempo, trabajamos en la eficiencia de nuestros procesos productivos, buscando optimizar el uso de los recursos y reducir desperdicios.

Creemos que el compromiso ambiental debe traducirse en acciones medibles y sostenidas en el tiempo. Nuestro objetivo es seguir avanzando hacia una industria más eficiente y responsable.

¿Qué horizonte de crecimiento y transformación proyecta la empresa para los próximos años?

Nuestra visión es continuar fortaleciendo a Graziani como una marca de referencia en calidad, innovación y confianza, acompañando ese crecimiento con una estructura industrial cada vez más eficiente y competitiva.

Estamos trabajando en la modernización de nuestros procesos, el desarrollo de nuevos productos y la incorporación de herramientas de gestión que nos permitan tomar mejores decisiones.

También vemos oportunidades de crecimiento en nuevos mercados y en sectores estratégicos, como la minería, donde creemos que una industria competitiva y comprometida con la calidad tiene mucho valor para aportar.

Como empresa familiar, uno de nuestros mayores desafíos es proyectar el futuro sin perder nuestra esencia. Queremos seguir generando empleo, desarrollando capacidades y construyendo una marca competitiva, con identidad y visión de largo plazo.

Datos de contacto:

Hidra Embotelladora S.A.S. | Clara by Graziani | San Juan, Argentina | www.hidraembotelladora.com