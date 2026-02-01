Sandwichs en Pan de Pretzel, La Gloria vuelve a marcar tendencia en Zona Sur

CONTENTRESTO CARAS

En Berazategui, un emprendimiento gastronómico que nació con espíritu creativo y mirada de autor sigue demostrando que el sándwich también puede ser una experiencia. A un año y medio de su apertura, La Gloria —creadores de la ya emblemática Burcaccia— presenta una nueva apuesta que promete convertirse en protagonista: una trilogía de sándwiches elaborados en pan de pretzel artesanal.

Con una identidad que combina sabor, narrativa y estética, la propuesta busca ir más allá del producto. Cada lanzamiento se vive como un capítulo nuevo dentro de una historia que no deja de crecer. Esta vez, el pan de pretzel se suma como base de una línea de recetas que exploran texturas, contrastes y combinaciones intensas, manteniendo el espíritu artesanal que caracteriza al proyecto desde sus inicios.

Uno de los nuevos combos se lleva especial atención por incluir una salsa secreta, creada exclusivamente para esta trilogía y nunca antes utilizada, que logra un equilibrio perfecto junto a una bondiola desmenuzada, muzzarella y queso azul. Un cruce de sabores pensado para quienes buscan algo distinto, sin perder el confort de lo conocido.

La Gloria se destaca por ofrecer una experiencia completa: desde sus videos y su música hasta su manera de reinterpretar clásicos. Su carta incluye sándwiches de autor, focaccias, pannuozos y panes de pizza elaborados con masa napolitana, acompañados por bebidas y tragos de verano que llegan recién preparados, reforzando la idea de que cada pedido es parte de un ritual.

Ubicado en Berazategui, el proyecto trabaja con delivery, take away y plataformas de envío, de jueves a domingos de 19.30 a 23 horas. Con cada lanzamiento, reafirma su lugar como referente local y demuestra que la innovación también se construye desde lo cotidiano: un pan distinto, una salsa nueva y una historia que sigue sumando capítulos.

Más que un lugar para comer, La Gloria propone seguirlos, descubrirlos y probarlos, entendiendo que el verdadero diferencial no está solo en el producto, sino en la experiencia que se construye alrededor de él.

Datos de contacto:

Instagram: @LaGloria.LG

Cel: 1165355482

PedidosYa