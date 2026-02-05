La dura confesión de Moria Casán: “Tengo un hueso salido de una piña que me dieron”

Moria Casán volvió a sacudir al mundo del espectáculo. Luego de entrevistar a Lowrdez de Bandana en su programa, la One decidió compartir una experiencia personal que mantuvo en silencio durante años y que dejó al descubierto una etapa dolorosa de su vida.

Moria Casán y Lowrdez

Sin vueltas ni eufemismos, la actriz habló de la violencia física que sufrió por parte de una expareja y lo hizo mostrando en vivo las marcas que todavía lleva en su cuerpo. Fiel a su estilo frontal, Moria Casán convirtió su testimonio en un mensaje potente, lejos del golpe bajo, pero cargado de verdad.

Un relató que marcó su vida

Durante su intervención en Puro Show, Moria Casán recordó cómo atravesó aquel vínculo violento y explicó que lo hizo prácticamente sola: “Yo luché sola, sin ayuda. Con mi cabecita sola tratando de no boicotearme, sin psicólogo, nada”, confesó, marcando el contexto de época y la falta de contención que existía entonces.

Caption

Con una crudeza que impactó al equipo y a la audiencia, Moria Casán detalló el momento en que todo se quebró: “La primera piña me sorprendió, la segunda reaccioné, la tercera me separé”. Incluso contó que, tras el primer episodio, realizó una denuncia policial acompañada por su padre.

La marca indeleble de Moria Casán

El momento más fuerte llegó cuando Moria Casán decidió mostrar en cámara las secuelas físicas de aquella agresión: “Esta es mi marca. Yo tengo dos marcas en mi vida, por eso no me tatúo”, explicó antes de señalar una cicatriz en la ceja. Luego agregó, sin dramatizar: “Tengo como una cosa, el hueso salido de la piña que me dieron en este ojo”.

Moria Casán

Moria Casán también habló de la confusión emocional que suele rodear estos vínculos. Contó que, tiempo después, volvió a ver a esa persona, aunque el reencuentro fue breve: “Después volví ni un mes, me pidió de salir. Cuando lo vi dije ‘qué asco’”, relató sin filtro. La confesión de La One no solo expuso una herida del pasado, sino que volvió a demostrar su capacidad para hablar de temas incómodos desde la verdad y sin máscaras.