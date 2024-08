Anabel Sánchez, la modelo e influencer que logró hacer realidad su sueño, visitó el living de +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri para CARAS TV. Durante la emotiva conversación, la joven recordó el detrás de escena del casting que realizó para Vogue y reveló los logros que consiguió a un año de volverse famosa.

Sánchez, oriunda de Francisco Solano, contó cómo su profundo deseo de ser modelo la impulsó a grabar un video con la esperanza de convertirse en la próxima chica Vogue. Lo que comenzó como un simple video se viralizó en cuestión de segundos, transformando su vida para siempre. De ser una soñadora del conurbano bonaerense, pasó a desfilar en las pasarelas argentinas, siendo convocada por varias marcas nacionales y elegida por los principales diseñadores. Su talento y carisma la llevaron a firmar con la agencia Multitalent, donde estudia baile, actuación, modelaje y oratoria. Además, fue la revelación del "Bailando 2023", y su natural actitud incluso fue elogiada por Valeria Mazza.

Los logros de Anabel Sánchez a un año de volverse famosa

A días de cumplir 20 años y después de un año de compartir su casting en TikTok para la revista Vogue, Sánchez reflexionó sobre todo lo que vivió: “Cada vez que veo el video, me veo con tanta ilusión e inocencia de este mundo. Cada vez que me pongo frente a las cámaras, me siento en paz”.

Anabel Sánchez en +CARAS

Gracias a su persistencia y su profundo deseo de ser modelo, Anabel logró cambiar su vida y la de su familia: “Recién llevo un año en esto, pero cuando veo ese video, digo: ‘mirá lo que hice’. Gracias a este trabajo, pude terminar la casa de mi mamá. Ese es mi mayor orgullo. El patio sigue igual, pero adentro, la casa es muy linda. Terminé el baño, la pieza para mis hermanitos, cambiamos toda la cerámica, y arreglamos la cocina”. Además, agregó emocionada: “Gracias a terminar la casa, pude sanar a mi niña interior que sufrió tantas carencias”.

Su difícil infancia y la esperanza

Durante la entrevista, Maugeri comentó: “Viendo fotos de tu infancia, no percibí a una chica sufrida. Si bien pasaste hambre, atravesaste situaciones de violencia, y en algún momento dijiste: ‘No vivía, sobrevivía’, se te ve siempre con esperanzas de que tu vida iba a cambiar”. La joven modelo respondió: “Uno nace y sabe que tiene una estrella. De alguna manera, tiene que encontrar cómo hacerla brillar y mostrarla al mundo. Y cuidar la esencia de uno. Frente a las cámaras siempre me mostré muy fuerte y muy segura”.

El encuentro con Valeria Mazza

Sobre su encuentro con Valeria Mazza, Anabel recordó: “Quizás no cumplo con ciertos estereotipos, pero Valeria me dijo que la diferencia está en la personalidad. Hay que saber encontrar el equilibrio entre escuchar al cliente y saber diferenciarte del resto”. Con determinación, agregó: “Es 100% la actitud, es salir, pararme y mirar a la cara a todos. Siempre voy con la cara rígida y seria. Soy un poco como una pantera”.