En una nueva entrega de +Caras (Caras TV), Fernanda Metilli se sentó en el living de Héctor Maugeri y compartió una charla a corazón abierto. La actriz y comediante habló de su carrera, su vida personal y sobre todo, de su sólida relación con Agustín “Rada” Aristarán, con quien está en pareja desde hace más de diez años. Aunque no conviven ni tienen planes de tener hijos, su vínculo está atravesado por el amor, el respeto y una complicidad que se nota en cada palabra.

Así viven Fernanda Metilli y Agustín Aristarán

“Somos muy intensos los dos, pero no entre nosotros. En la vida privada somos muy tranquilos. No somos como la gente nos ve en los videos. Si fuéramos así, seríamos insoportables”, dijo entre risas. Aunque los une el humor y comparten la misma pasión por hacer reír, su vínculo en la intimidad es muy distinto a lo que actúan ser.

Metilli y Aristarán, ambos comediantes destacados, llevan una década juntos. Sin embargo, mantienen una relación en la que eligieron no convivir. En sus respectivas casas, cada uno armó su propio espacio con mucho estilo y personalidad. Mientras que su hogar está lleno de color y recuerda al espíritu de Frida Kahlo, el de Aristarán parece salido de un parque de diversiones: tiene un gran tobogán que conecta el cuarto con la cocina. La artista fue la primera en estar de acuerdo: “A mí me parece espectacular”. Y agregó que le gustaría sumar otro que baje directamente de la planta alta a la pileta. “Los dos somos re niños, nos gusta jugar. Yo veo a sus padres y digo: ‘Cómo me voy a divertir cuando seamos viejos’”, aseguró con delicadeza.

Fernanda Metilli en +Caras.

Esa energía lúdica también se refleja en su manera de quererse. “Somos muy tiernos los dos. Hoy la ternura está vista como una debilidad y yo la levanto como bandera. La pasión está, claro, pero sé que con los años lo que va a quedar es el juego y la ternura”.

En cuanto a la convivencia —cuando se da— Fernanda aseguró que se complementan bien: “A él le gusta cocinar, yo detesto. A mí me encanta limpiar. Yo amo mirar películas de terror y él las odia porque se asusta y grita”.

Agustín Aristarán y Fer Metilli junto a Blanca, la hija del comediante.

Otro aspecto que emociona a la actriz es el vínculo con Blanca, la hija de 19 años del actor y Noelia Cobos. “Yo soy mamastra, es hermoso. No soy la mamá, nunca estuvo en mí intención ocupar ese rol”, aclaró. “Algo que me enamora de Agus es su rol como padre. Es tan fantástico. Si algún día pienso en adoptar, no tengo dudas de la tranquilidad que me da saber cómo es él en ese rol”, reveló, dejando claro la plena complicidad que existe en su relación.

Cómo se conocieron Fer Metilli y Agustín Aristarán

La pareja de comediantes, que la rompen cada vez que se suben al escenario, se conocieron hace 12 años atrás. Oriundos de diferentes ciudades –ella de Tandil y él de Bahía Blanca– ambos llegaron a la Capital Federal para perseguir su pasión por la actuación. Se conocieron por primera vez durante la grabación de un programa piloto, donde el talento escénico de Fernanda dejó una profunda impresión en él.

Fernanda Metilli en +Caras: “Somos muy tiernos los dos”.

El artista, antes que Metilli, también estuvo presente en living de +Caras. En aquella oportunidad, cuando Maugeri le consultó qué lo enamoró de ella, él confesó: “Lo que me impactó fue el talento escénico de Fernanda, y después conocí una persona increíble, buena y generosa como pocas veces vi.

“Nos enamoramos porque ambos sacamos lo mejor del otro y nos potenciamos. No hay ego en nuestra relación, nos acompañamos en todo lo que hacemos”, sumó, enfatizando que el compañerismo y el respeto mutuo es lo que los une. Aunque el trabajo es una parte importante de sus vidas, Fernanda Metilli y Agustín Aristarán eligió construirse desde el juego, la libertad y el cariño profundo.