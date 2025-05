En una nueva entrevista en +Caras (Caras TV), Fernanda Metilli habló con Héctor Maugeri sobre su carrera, su vida personal y cómo es su relación con Agustín “Rada” Aristarán, su pareja desde hace diez años. En una charla íntima y sincera, la actriz y humorista mostró un costado más personal, lejos del escenario y las cámaras.

“Somos muy intensos los dos, pero no entre nosotros. En la vida privada somos muy tranquilos. No somos como la gente nos ve en los videos. Si fuéramos así, seríamos insoportables”, dijo entre risas. Aunque los une el humor y comparten la misma pasión por hacer reír, su vínculo en la intimidad es muy distinto a lo que actúan ser.

Agustín Aristarán y Fer Metilli junto a Blanca, la hija del comediante.

Fernanda contó que, si bien llevan una relación tradicional y cerrada, durante años eligieron no convivir. “Él venía de una relación muy larga y cuando esbozó la idea de convivir, le dije: ‘Vos necesitás vivir solo’. Y yo tampoco quería en ese momento”, recordó, dejando claro que ella fue la promotora de la decisión. “Nos gusta, nos encanta que sea así”. subrayó.

La pandemia de Fernanda Metilli y Agustín Aristarán

Pero todo cambió durante la pandemia. La situación los obligó a vivir juntos por primera vez y, aunque fue un desafío, también fue una experiencia que los unió más. “Yo estaba muy triste porque me pegó no poder trabajar. Y él, en todas las meriendas, me hacía un café, galletitas y se disfrazaba de algo. Lo hacía para levantarme el ánimo”, contó emocionada, mientras veía en pantalla una foto de Aristarán con una galera de mago en la cabeza y una bandeja en la mano.

A pesar de todo, la actriz recordó que ese tiempo compartido fue algo especial debido a que fue pasajero. “Fue la primera vez que convivimos. Al principio no quería, después fue una decisión de los dos. Estábamos felices porque sabíamos que era un rato, fue una linda experiencia”, comentó, remarcando que se trató sólo de una situación excepcional y no permanente.

Sin vueltas, también compartió su postura sobre la convivencia. “La convivencia destruye la pareja. Creo que si uno tiene hijos, no tiene que convivir”, opinó.

Con una relación de diez años, Fernanda Metilli dejó ver que detrás del escenario hay una historia de mucho amor, donde el humor, si bien está siempre presente, no ocupa un lugar central en su dinámica.