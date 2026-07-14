Boy Olmi defendió a Florencia Peña tras los duros ataques mediáticos

En una entrevista con Marcelo Polino para Caras Glam, Boy Olmi se refirió a la controversia que envolvió a Florencia Peña luego de que difundiera por error una fake news relacionada con la salud de Jorge Messi, papá de Lionel Messi en el canal de streaming Luzu TV y en pleno mundial 2026. En ese marco, el actor no dudó en criticar los ataques mediáticos a la actriz.

Boy Olmi reflexionó sobre la polémica de Florencia Peña en Luzu TV

Boy Olmi estuvo de invitado en el programa de Marcelo Polino, donde hizo un recorrido de su carrera y recordó los momentos compartidos con Florencia Peña. En este contexto, el actor salió en defensa de su colega tras la polémica de la falsa noticia del papá del capitán de la selección nacional.

Boy Olmi en Caras Glam por Caras TV

El artista salió en defensa de la artista y reflexionó sobre la rapidez con la que hoy se manejan las noticias y el impacto que esto puede tener en quienes se ven expuestos públicamente. “Mira, la vida va muy rápido, la tecnología va muy rápido y a veces tenemos que parar un poco la pelota. Y a veces, vos lo sabés perfectamente, los medios, la electrónica y la tecnología hacen que se produzcan ritmos que no son los ritmos de la escala humana. Son ritmos de la demanda del minuto a minuto, del rating de la de la primicia”, explicó.

El actor destacó que muchas veces, en esa vorágine de información inmediata, se cometen pasos en falso con consecuencias lamentables. “Quiero mirar hacia dónde estoy yendo antes de dar el paso. Y si vos das un paso en falso cometes el riesgo si te atrevés o te expones a un riesgo de que pase lo que le pasó a Flor que fue espantoso, para ella, para todo el mundo”, sostuvo Boy Olmi.

Boy Olmi en Caras Glam

Además, agregó reflexionó sobre la crueldad que implica enfrentarse a cuentas pendientes o ataques por motivos ajenos a la noticia en sí misma: “Nuestro medio cobra por otro lado cosas, porque hay algo muy cruel en tener cuentas pendientes con las personas que aparecen por otros lados por otros motivos, ¿viste?”.

El interprete resaltó cómo la interacción entre medios, política y la realidad social actual genera un ambiente en el que la violencia simbólica hacia los protagonistas es más frecuente. “Y con los medios y con la política y con nuestra realidad y con el mundo entero, eso es así. Entonces, cuando estás en esos niveles de exposición, estás expuesto a que te pasen cosas así de violentas”, afirmó.

Boy Olmi reveló cómo fue hacer La Niñera

Consultado por Marcelo Polino sobre su trabajo en La Niñera la comedia argentina basada en The Nanny, Boy Olmi, que interpretaba al multimillonario Juan Manuel Iraola (Maxwell Sheffield), comentó las particularidades de adaptar un éxito norteamericano al contexto local. “La niñera fue un fenómeno muy grande porque primero se trataba de acomodar esa realidad de que un programa norteamericano exitosísimo, adaptado a nuestra idiosincrasia”, señaló y agregó “Había que encontrar un código y lo trabajamos mucho”.

Boy Olmi en Caras Glam por Caras TV

Boy Olmi recordó con cariño una experiencia de La Niñera y el trabajo hecho en la serie. La comedia fue exitosa y televisada por Telefe en dos temporadas consecutivas 2004 y 2005. Además, del talentoso elenco conformado por Florencia Peña, Roberto Carnaghi y Carola Reyna, la ficción contó con numerosos invitados como Ricardo Montaner, Chayanne, Diego Torres, entre otros.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL