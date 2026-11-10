Caras Fashion, programa completo: 10 de noviembre del 2026

En una nueva emisión de Caras Fashion, el programa de moda de Caras TV mostró el desfile de Zuhair Murad que se destacó por su impronta elegante y por una propuesta que reafirma la identidad de la firma, reconocida por sus looks glamorosos y de gran impacto visual.

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Además, Caras Fashion presentó el desfile de Phan Huy, cuya colección también captó la atención por la originalidad de sus diseños, la riqueza de sus recursos estéticos y una mirada contemporánea sobre la moda.

Con esta cobertura, Caras Fashion continúa acercando a sus espectadores los acontecimientos más importantes de la industria de la moda. El programa se emite de lunes a viernes a partir de las 14:30 horas por Caras TV, ofreciendo diariamente una selección de desfiles de los mejores diseñadores del mundo.