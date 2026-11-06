Caras Fashion, programa completo: 6 de noviembre del 2026

En una nueva edición de Caras Fashion, el programa de moda de Caras TV recorrió la propuesta de un gigante de la moda, Dolce & Gabbana. El ciclo ofreció una cobertura de pasarela para acercar al espectador los looks de la firma que lidera el mundo fashion desde 1958.

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También, el programa acercó a los espectadores de Caras TV, la colección de Carolina Herrera, una marca de diseño caracterizada por la elegancia, la feminidad y la presencia de siluetas.

Caras Fashion se emite de lunes a viernes a partir de las 14:30 horas por Caras TV. El ciclo invita a conocer las novedades del mundo de la moda, repasando los principales desfiles y brindando al público las tendencias, los estilos y las colecciones de las grandes firmas del mundo.