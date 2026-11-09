Caras Fashion, programa completo: 9 de noviembre del 2026

En una nueva entrega, Caras Fashion presentó en la pantalla de Caras TV la colección Interferenze 2026/2027 de Valentino. Una propuesta de la firma italiana para mujeres y hombres. Asimismo, el programa mostró los diseños de Prada, otra marca oriunda de Italia que lidera el mundo de la moda.

Mirá el programa completo de Caras Fashion

También, Caras Fashion dedicó una parte de su programa a revelar los mejores looks de Phan Huy, una de las marcas que se destaca con sus estilos innovadores que marcan la próxima temporada.

Caras Fashion se emite de lunes a viernes a partir de las 14:30 horas por Caras TV. El ciclo presenta todas las pasarelas, destapando las propuestas de los mejores diseñadores nacionales e internacionales.