Caras Fashion, programa completo: 5 de noviembre del 2026

Durante la emisión del 5 de noviembre en Caras Fashion mostró el desfile de Georges Hobeika, la reconocida firma libanesa de alta costura que nació en los años 90 y hoy brilla por su creatividad y estilismo en todo el mundo. En esta oportunidad Caras TV repasó la colección de verano.

En el ciclo de moda de Caras TV se puede apreciar los looks de vestidos de gala de alta costura de Georges Hobeika. En esta colección predominan cortes largos, escotes, brillos, piedras y tonos claros.

Si te gusta estar al tanto de las nuevas tendencias, no te pierdas las tardes de Caras Fashion, donde podrás ver las grandes pasarelas y el trabajo de los destacados diseñadores del mundo. El programa se emite de lunes a viernes a partir de las 14:30 horas por Caras TV.