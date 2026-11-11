miércoles 11 de noviembre del 2026
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Caras Fashion, programa completo: 11 de noviembre del 2026

El ciclo de moda de Caras TV presentó dos colecciones que se llevaron todas las miradas.

Caras Fashion
Caras Fashion | Caras TV

En una nueva entrega de Caras Fashion, el programa presentó el desfile de Issey Miyake en París 2026. El ciclo de moda de Caras TV mostró detalles de la colección, las propuestas de diseño de la reconocida firma japonesa.

Mirá el programa completo de Caras Fashion

Por otro lado, Caras Fashion ofreció imágenes del desfile de Ralph Lauren en Milán 2026. La emisión recorrió las prendas, los estilos y las principales novedades de la marca estadounidense.

Caras Fashion se emite de lunes a viernes a partir de las 14:30 horas por Caras TV. El programa repasa las últimas tendencias, las pasarelas destacadas y las novedades de diseñadores y grandes marcas del mundo.

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