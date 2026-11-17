En una nueva emisión de Caras Fashion, el programa de Caras TV acercó una vez más a su audiencia las principales tendencias de la moda con la presentación del desfile de la colección Georges Hobeika 2026. El ciclo mostró detalles de la propuesta del reconocido diseñador marcada por la elegancia y la atención el los detalles.

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A través de sus imágenes, Caras Fashion permitió conocer las tendencias, las texturas, el trabajo artesanal, los colores y siluetas que forman parte de la colección de vestidos de alta costura de Georges Hobeika.

Caras Fashion se emite de lunes a viernes a partir de las 14:30 horas por Caras TV. El programa muestra diariamente los desfiles de los principales diseñadores y marcas del mudo de la moda.