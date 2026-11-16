En una nueva emisión de Caras Fashion, el programa de moda de Caras TV presentó los mejores looks propuestos por Carolina Herrera en el desfile que se celebró en Madrid. La colección corresponde a la primavera-verano 2026 y se puede apreciar los vestido y la elegancia propia de la firma.

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Con los imágenes de este desfile, los espectadores de Caras TV pudieron apreciar uno de los acontecimientos más destacado de la moda y ver los increíbles diseños de una de las marcas lideres de la industria.

Caras Fashion se emite de lunes a viernes a partir de las 14:30 horas por Caras TV. El ciclo muestra los grandes desfiles, pasarelas, diseños y tendencias del mundo de la moda.