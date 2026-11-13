Caras Fashion, programa completo: 13 de noviembre del 2026

En una nueva emisión de Caras Fashion, el programa de moda de Caras TV presentó las principales novedades de la colección de Carolina Herrera Spring 26, una propuesta que volvió a poner en primer plano la elegancia, la sofisticación y el sello clásico de la reconocida firma que viste a varias celebridades.

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El desfile se llevó a cabo en la emblemática Plaza Mayor de Madrid, un escenario de gran valor arquitectónico y cultural. A través de las imágenes compartidas por Caras Fashion, los espectadores pudieron apreciar los looks de Carolina Herrara.

Caras Fashion se emite de lunes a viernes a las 14:30 horas por Caras TV, con contenidos dedicados a las grandes marcas, los diseñadores, las colecciones, las pasarelas y las tendencias nacionales e internacionales.