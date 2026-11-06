Caras News con Florencia Epelbaum y Lara Simone, programa completo: 6 de noviembre del 2026

Durante la emisión del 6 de noviembre del 2026, Caras News, el ciclo de Caras TV conducido por Florencia Epelbaum y Lara Simone, presentó toda la información sobre la visita del Papa León XIV. Además, el programa contó con la palabra exclusiva de Guillermo Coppola, quien reveló algo que muchos querían saber.

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También, Caras News abordó la previa de la Marcha del Orgullo y presentó novedades musicales de María Becerra y Duki. A su vez, ofreció un adelanto del reality de Wanda Nara y recorrió estrenos de series y películas.

Caras News se emite de lunes a viernes a partir de las 12 horas por Caras TV, con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone, quienes brindan a diario todas las noticias destacadas del mundo del espectáculo, la cultura y la actualidad de las celebridades nacionales e internacionales.