Chicas Guapas, programa completo: 11 de noviembre del 2026

En esta nueva edición de Chicas Guapas, Lucía Ugarte mantuvo una entrevista con el actor Noah Centineo, quien habló de su interpretación en Street Fighter. Durante el encuentro, el artista compartió los detalles y los desafíos profesionales que le generó entrar al mundo de los videojuegos.

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Por otro lado, Lucía Ugarte entrevistó a Karina Noriega, editora de la Revista Gente, en un diálogo imperdible sobre el trabajo periodístico detrás de los famosos y contó lo que todos querían saber.

Chicas Guapas se emite de lunes a viernes a partir de las 16 horas por Caras TV. El ciclo, conducido por Lucía Ugarte, ofrece un combo completo de entrevistas, actualidad, eventos, moda, makeup, espectáculos y las mejores historias de mujeres empoderadas y emprendedoras.