Chicas Guapas, programa completo: 9 de noviembre del 2026

En una nueva emisión, Chicas Guapas, el programa de Caras TV conducido por Lucía Ugarte repasó los principales momentos de New York Fashion Week 2026, uno de los eventos más importantes de la moda internacional. El programa incluyó entrevistas exclusivas e imágenes de los desfiles.

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Además, Chicas Guapas de la mano de Lucía Ugarte mostró la exhibición de Moncler en New York, una presentación que se destacó por el despliegue visual y la identidad característica de la reconocida marca.

Chicas Guapas se emite de lunes a viernes, a partir de las 16 horas, por Caras TV, con la conducción de Lucía Ugarte. El programa ofrece una cobertura diaria y dinámica de la moda, entretenimiento, make-up y las principales tendencias, con entrevistas, informes y contenidos especiales.