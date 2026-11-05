Chicas Guapas, programa completo: 5 de noviembre del 2026

En una nueva edición de Chicas Guapas, el programa de Caras TV presentó un recorrido por los momentos más destacados de Argentina Fashion Week, uno de los eventos más importantes del calendario de la moda local. A través de diferentes entrevistas, la conductora Lucía Ugarte acercó a la audiencia las voces y perspectivas de los diseñadores.

Mirá el programa completo de Chicas Guapas

Con una mirada fresca y dinámica Lucía Ugarte volvió a poner en foco las últimas tendencias, las propuestas de diseño y las novedades del mundo de la moda. De esa manera, el ciclo de Caras TV ofreció un espacio para conocer de cerca a los protagonistas de la industria.

Chicas Guapas sigue acercando las últimas novedades del universo fashionista, a través de la pantalla de Caras TV. El programa se puede ver de lunes a viernes a partir de las 16 horas con entrevistas, tendencias y todo lo que sucede en el mundo de la moda y el espectáculo.