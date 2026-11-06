Chicas Guapas, programa completo: 6 de noviembre del 2026

En una nueva edición de Chicas Guapas, el programa liderado por Lucía Ugarte y emitido por Caras TV conversó con las protagonistas de The Girls, la serie de Khloé Kardashian. Durante el encuentro las invitadas compartieron detalles sobre la producción, en una entrevista distendida y entretenida.

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Por otro lado, Chicas Guapas recordó la selección de las 50 Top Women to Follow, un reconocimiento que reúne a las mujeres líderes de habla hispana. Además, entrevistas con el diseñador Benite Fernández y otras celebridades vinculadas al mudo de la moda.

Chicas Guapas se emite de lunes a viernes a partir de las 16:00 horas por Caras TV, con la conducción de Lucía Ugarte. El programa ofrece contenidos vinculados al entretenimiento, la moda y las historias de mujeres empoderadas.