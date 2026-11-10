Chicas Guapas, programa completo: 10 de noviembre del 2026

Chicas Guapas volvió a ofrecer a los espectadores de Caras TV un destacado programa de entrevistas de la mano de su conductora, Lucía Ugarte. En esta emisión, el ciclo puso el foco en el mundo del teatro y conversó con los protagonistas de El curioso incidente del perro a medianoche.

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Durante el encuentro, Lucía Ugarte recorrió junto a los artistas distintos aspectos de la obra y se interiorizó en el proceso creativo detrás de la puesta en escena. La entrevista permitió conocer de cerca el trabajo de los actores.

Chicas Guapas se emite de lunes a viernes a las 16 horas por Caras TV, con la conducción de Lucía Ugarte. El programa ofrece contenido relacionado con la moda, el make-up, eventos, viajes y el mundo de las mujeres emprendedoras.