En la última edición de +Caras, Héctor Maugeri tuvo como invitado al reconocido periodista Samuel “Chiche” Gelblung. En una entrevista íntima, el conductor repasó su extensa trayectoria y abordó una de las polémicas más recordadas de la televisión argentina: su histórica disputa con Mirtha Legrand, la icónica diva de los almuerzos y madrina de Caras TV.

El inicio de una disputa mediática histórica

El conflicto entre Chiche y Mirtha comenzó en 1981, cuando él era director de la revista Gente. Una fotografía de la conductora en traje de baño junto a su esposo, Daniel Tinayre, desató un verdadero escándalo. Furiosa por la publicación, Mirtha llamó a los dueños del medio exigiendo que retiraran la revista de circulación, pero su pedido no prosperó.

Años más tarde, el enfrentamiento tuvo otro capítulo memorable en Memoria, el programa que Gelblung conducía en Canal 9. En el año 2000, el periodista emitió un video donde Mirtha, visiblemente molesta, exclamaba la frase que luego se volvió una marca registrada de la diva: “¡Carajo, mierda!”. Este informe, titulado La cara oculta de la reina, se convirtió en uno de los episodios más icónicos de la televisión argentina.

Chiche Gelblung en +Caras.

Durante la reciente entrevista en +Caras, Maugeri presentó un fragmento del detrás de escena de Almorzando con Mirtha Legrand, lo que sirvió de excusa para retomar el tema. “La familia Legrand hizo publicidad con el informe. Ella estaba haciendo una producción con [Adrián] Suar y lo utilizaron como parte de una campaña. Quizás al principio le dio bronca, pero después hicieron plata con eso”, recordó Gelblung.

Reflexiones sobre el conflicto y ¿un final feliz?

El reconocido conductor de Crónica TV también reflexionó sobre su estilo irreverente como periodista. Ante la pregunta de Maugeri sobre cómo se animó a enfrentar a figuras de tanto peso, respondió sin titubeos: “¿Por qué no me voy a animar? Para mí no hay nadie sagrado”.

La foto de Mirtha Legrand en malla que publicó Chiche Gelblung y desató la polémica.

Cuando la producción compartió en pantalla la polémica fotografía, Gelblung explicó que la controversia no se debía a la edad de Mirtha —que en ese momento tenía más de 50 años—, sino a cómo ella misma percibía su imagen. “Fue fuerte la foto. Ella se veía gorda, con algo de celulitis. Es algo normal, es un ser humano”, comentó. Y agregó: “A mí no me pareció tan terrible. Reconozco que, si hubiera tenido más edad, lo habría pensado mejor, pero yo tenía 25 años”.

El mano a mano de Mirtha Legrand y Chiche Gelblung.

Con el tiempo, las tensiones entre ambos se fueron diluyendo. En 2006, 25 años después de la publicación de la polémica fotografía, Mirtha invitó a Chiche a su programa para un almuerzo íntimo. En un momento histórico para la televisión, ambos se sentaron frente a frente y abordaron todos los temas que los habían distanciado.

Respecto a la reconciliación, el periodista dejó claro que, aunque hubo diferencias, siempre existió respeto mutuo. “Ella se enojó, yo no. Mirtha no estaba tan enojada porque seguimos hablando. Siempre fue más una especie de caballito de batalla. Tengo buena relación con Chiquita”, concluyó Chiche Gelblung en el living de +Caras.