La conmovedora relación de Javier Daulte con su hijo Agustín: “Es una parte de mí”

En una nueva entrega de +CARAS (CARAS TV), el destacado director argentino Javier Daulte abrió su corazón para hablar de uno de los vínculos más profundos de su vida: su hijo Agustín. En una charla íntima con Héctor Maugeri, el reciente ganador del Martín Fierro de Teatro a Mejor Dirección habló de cómo la paternidad transformó su manera de mirar el mundo.

La conmovedora relación de Javier Daulte con su hijo

“Lo primero que aprendí de la paternidad es que lo más importante ya no pasa por uno mismo. El eje se corre. Ya empieza a importar qué va a aprender tu hijo de vos”, expresó Daulte, conmovido.

Javier Daulte y su hijo, Agustín.

El dramaturgo recordó, además, que supo que iba a ser padre antes de que su pareja, Kate, lo supiera. “Estaba seguro. Le dije un día: ‘Para mí estás embarazada’. Me respondió que no, que era imposible, pero yo lo sentía. Tenía mucho deseo de ser papá”, confesó.

En ese sentido, el destacado director habló también de cómo su deseo de ser padre nació a partir de una experiencia con su sobrina. “Cuando mi hermana Gabriela me dejó a su hija María, siendo bebé, una noche con nosotros, me di cuenta de que quería ser padre. Por suerte Agustín tiene una gran mamá como es Kate”, dijo.

Javier Daulte en +CARAS.

Sobre lo que aprendió con Agustín, el director reflexionó: “Me enseñó que no todo pasa por el intelecto. Hay que saber respirar, escuchar más allá de las palabras. Es una persona tremendamente espiritual, sin haber tenido educación religiosa. Él me mostró una parte de la espiritualidad que yo había ignorado”.

Javier Daulte se emocionó al hablar de su hijo

Agustín Daulte, además de actor y músico, actualmente se dedica al mundo editorial. Javier contó con orgullo que trabajaron juntos: “Lo dirigí, se dejó dirigir, es muy buen actor, muy disciplinado. Como esos chicos que mamaron esto desde que nacieron. Ya saben que tienen que aprenderse la letra y hablar fuerte y claro antes de que se los digan”.

Cuando Maugeri le preguntó si lo emocionaba hablar de su hijo, Daulte bajó el tono y, visiblemente conmovido, respondió: “Sí, obvio. Es mucha emoción... No quiero hablar mucho más porque si no, no voy a poder seguir”.

Javier Daulte, su hijo Agustín, y su esposo, Federico.

El momento más emotivo llegó cuando Maugeri sorprendió al director con un mensaje grabado por Agustín: “Mi vocación de librero nueva es gracias a vos, a tu amor por las letras, por los símbolos, la ficción. Vos me enseñaste que hay muchos mundos dentro de este mundo. Gracias por tu amor que trasciende el tiempo”. Daulte, con los ojos brillosos, simplemente respondió: “Qué lindo. Está con esta vocación de editor que le apareció y lo tiene tan contento”.

La entrevista de Javier Daulte en +CARAS (CARAS TV) dejó al descubierto el costado más tierno y humano del reconocido director. Su vínculo con Agustín, cargado de amor, espiritualidad y sensibilidad, mostró cómo la paternidad puede transformar profundamente incluso a quienes construyen su vida desde la razón y el arte.