Javier Daulte, uno de los grandes referentes de la escena teatral argentina y reciente ganador del Martín Fierro de Teatro a Mejor Dirección, fue el invitado de una nueva entrega de +CARAS (CARAS TV), el ciclo de entrevistas íntimas que conduce Héctor Maugeri. Allí, el dramaturgo recordó con emoción y respeto cómo fue dirigir a Rodolfo Bebán en su última obra mientras el actor ya transitaba el Mal de Parkinson.

Javier Daulte cuenta cómo fue dirigir a Rodolfo Bebán

La obra "Filosofía de vida", escrita por Juan Villoro y dirigida por Daulte, se estrenó en 2011 y fue un éxito de taquilla. Reunió a tres figuras emblemáticas del teatro argentino: Alfredo Alcón, Rodolfo Bebán y Claudia Lapacó. Además de ser su último trabajo teatral, el proyecto marcó un reencuentro muy significativo: Bebán volvía a compartir escenario con Lapacó, su exesposa y madre de sus hijos, después de 40 años sin hablarse.

Claudia Lapacó, Rodolfo Bebán y Alfredo Alcón en Filosofía de vida.

"Rodolfo estaba feliz de que Alfredo lo convocara", comenzó relatando Daulte. “Alfredo dijo: ‘Llamémoslo a Rodolfo’, y él, que le decía que no a todo el mundo, aceptó sin dudarlo. Me dijo: ‘Alfredo me llama y yo ahí estoy’. Se amaban de una manera hermosa. Rodolfo, con esa enfermedad que disimulaba muy bien... muy coqueto, fue un galanazo”, recordó.

Javier Daulte en +CARAS.

En sintonía, agregó detalles del detrás de escena que reflejan la entrega emocional del actor: “Iba temprano al teatro, pasaba un rato con Alfredo, conmigo, con Claudia... Fue increíble cómo disfrutó ese proceso. Con Claudia se reencontraba después de cuatro décadas sin hablarse. Era una escena que conmovía”.

Acto seguido, Daulte reivindicó a Bebán como un artista mucho más moderno de lo que muchos imaginan: “Era un actor de otra época en algunos aspectos, pero también era muy moderno. Trabajó con [Leonardo] Favio, hizo 'Juan Moreira', y tuvo la inteligencia de aprender de él. Tenía una cultura sorprendente”.

Rodolfo Bebán en Juan Moreira, la película de Leonardo Favio (1973).

En ese sentido, el director recordó también una anécdota entrañable tras el estreno de la obra: “Era muy fóbico, no quería ir a cenar. Lo convencí, me senté al lado suyo y le dije: ‘¿Me contás de Juan Moreira?’. Y me empezó a contar de Favio, de cómo trabajaba. Tuvo la inteligencia y la suerte de aprender mucho de Favio. Era un tipo de una cultura realmente sorprendente”.

Finalmente, Daulte dejó una reflexión que sintetiza su filosofía como director: “Los actores saben más que el director. Tienen más kilometraje, más recorrido. Saben lo que es el oficio desde un lugar que quizás no puedan explicar, pero lo tienen en el cuerpo. Uno tiene el rol de conducir, pero el verdadero saber está en ellos”.

A través de su testimonio en +CARAS (CARAS TV), Javier Daulte brindó un retrato íntimo y conmovedor de Rodolfo Bebán en sus últimos años. Con admiración y afecto, repasó el vínculo artístico y humano que construyeron durante Filosofía de vida, la obra que marcó el emotivo final de una carrera prestigiosa.