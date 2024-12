Cristina Pérez, quien fue la histórica conductora de Telefe Noticias, se sentó en el sillón de +Caras y mantuvo una entrevista a corazón abierto con Héctor Maugeri. Durante la charla, abordó temas personales, como su decisión de no ser madre, y reflexionó sobre cómo su vida profesional y sus pasiones han definido su camino.

“Nunca tuve ganas de ser mamá. En mis trabajos están mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Yo trabajo todo el día. Me paso la mañana leyendo y escribiendo para la radio”, confesó.

Acto seguido, la conductora de Cristina sin Vueltas, por Radio Rivadavia, aclaró: “Cuando era adolescente, la idea de ser madre se me cruzó un par de veces, pero me duró solo 24 horas. Soy muy feliz con lo que hago”.

Su infancia y el amor por la comunicación

Luego, recordando su niñez, la escritora de Tiempo de renacer expresó que su amor por la literatura y su interés por la investigación la marcaron desde temprana edad. “Soy tan nerd como antes, soy insoportable. El sábado estuve diez horas investigando para escribir un párrafo”, relató entre risas.

Cristina Pérez en +Caras: “Nunca tuve ganas de ser mamá”.

También compartió que su admiración por la madrina de Caras TV, Mirtha Legrand,viene desde que era niña: “Tengo una foto al lado del televisor, al lado de Mirtha, porque yo de chica le hablaba a Mirtha desde el televisor”.

Cristina Pérez reveló cuál es su peor trauma

Además, durante la entrevista, la periodista habló sobre uno de sus mayores temores: ir al ginecólogo. Al respecto, señaló que se mezclan situaciones “tragicómicas”. La primera vez que visitó al especialista se encontró con Amalita Fortabat. “No sé si me tranquilizó o me aterró ir al mismo lugar que ella”, recordó con humor.

Sin embargo, lo que más impactó en ella fue la enfermedad que padeció su madre. “Mi mamá tuvo cáncer de mama, y me empezó a dar miedo. La palabra cáncer te queda grabada como si fuera algo predestinado, así que siempre me cuidé un montón”, reveló.

Por último, Cristina Pérez, dando detalles del dificil momento que vive cuando visita al ginecólogo, relató: “Sabe que me pongo mal cuando voy. Cuando estamos frente a la mamografía nos da angustia, sentimos que ese momento no se termina nunca, y creo que a todas nos pasa. Por eso, él me dice todo rápido: 'ya vi las mamografías, está todo bien'”.