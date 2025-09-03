“Me dijeron que había muerto y era mentira” la dura confesión de Roly Serrano sobre su madre

“Me dijeron que mi mamá había muerto”, confesó Roly Serrano en una charla íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV). Con la franqueza que lo caracteriza, el querido actor argentino abrió su corazón para contar cómo conoció a su madre recién 18 años atrás, recordó la violencia que marcó su infancia y habló del dolor que lo acompañó hasta la adultez.

La mentira que más le duele a Roly Serrano

Nacido el 8 de abril de 1955 en Guachipas, Salta, Serrano llegó al mundo en el seno de una familia humilde. Su padre trabajaba en el correo y su madre era ama de casa. Sin embargo, por conflictos familiares, ella fue obligada a abandonar la provincia y a sus propios hijos. Su padre, entonces, decidió que Roly y sus hermanas fueran criados por sus tíos, pero esa decisión terminó sumergiéndolo en un contexto de violencia doméstica.

“Mi mamá tuvo una historia tres veces más terrible que la mía, de abandonos y de peleas. A ella la obligaron a abandonar a sus hijos prácticamente. Me habían dicho que había muerto”, relató.

Roly Serrano junto a Héctor Maugeri durante la entrevista en +CARAS.

Esa mentira, repetida durante toda su niñez, lo llevó a crecer con un vacío enorme: “Viví hasta los 15 o 16 años pensando que mi mamá había muerto. Entonces buscaba mamá en la mamá de mis amigos. Hasta que un día me enteré de que no. Fue muy duro para mí”.

El reencuentro de Roly Serrano con su madre

Sin embargo, el destino quiso que Serrano pudiera encontrarla recién hace 18 años. “Cuando la conozco, ella me cuenta su vida. Me di cuenta de que había sufrido 10 veces más que yo. Me encontré con una señora grande. No pude lograr esa conexión, a pesar de que afectivamente se sentía que ella me quería mucho. Me pedía mucho disculpas, me decía ‘Perdóname, hijo, yo no quise hacerlo’. Y yo le decía, ‘Mamá, ya está. Hubo gente que nos hizo daño. Ahora que estamos nosotros, vivamos lo poco que nos queda de vida’”.

El actor pudo disfrutar de su madre durante diez años, aunque admite que no logró ese lazo profundo que tanto había anhelado: “Sé que nunca logré esa conexión de hijo-madre que yo deseaba. Yo lo vivo con mi hijo eso”.

El vínculo de Roly Serrano con su hijo del corazón

En sintonía, Serrano habló de su relación con su hijo del corazón, con quien construyó un lazo único: “A pesar de que está su papá de sangre y ha sido una persona muy presente, muy pero muy presente, nosotros entablamos una relación muy fuerte. Muchas veces él se confundía y me decía que yo era su ‘pamigo’”.

Roly Serrano en +CARAS.

A los 70 años, con una carrera consagrada en el cine, el teatro y la televisión —con títulos icónicos como Nueve Reinas, Rotos de Amor y El Marginal—, Roly Serrano demuestra que su historia de vida tiene tanta intensidad como los personajes que interpretó. Una historia de dolor, resiliencia y amor, que eligió contar sin filtros en +CARAS junto a Héctor Maugeri.

