“Por estar con un político tuve que regalar viajes”: la fuerte crítica de Analía Maiorana

En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV), Analía Maiorana habló sin filtro de cómo cambió su vida al casarse con Diego Santilli, ex vicejefe de Gobierno porteño. La ex modelo y actual empresaria reconoció que, lejos de tener privilegios, debió resignar libertades y hasta viajes que eran parte de su vida. “Uno ve los medios, las redes y sí, claro, vos podés decir: ‘casada con un político tenés todo fácil’. A mí me pasó al revés”, disparó.

Analía Maiorana contó cómo cambió su vida al casarse con Diego Santilli

Acostumbrada a viajar por el mundo gracias a su carrera como modelo y empresaria, Maiorana confesó: “Yo era una persona que viajaba mucho, que compartía muchas cosas, ya sea con mis colecciones, con mi trabajo en su momento de modelo, de estar todo el tiempo yendo y viniendo a países diferentes. Casada con Diego eso se me limitó muchísimo”.

Analía Maiorana y Diego Santilli.

La empresaria explicó que su rutina cambió por completo: “Tenés que tratar de que esté todo en eje. Tu vida privada con la pública, todo el tiempo. En época de campaña hay mucho mal humor, muchas batallas que afrontar. Yo como esposa tengo que hacer de esposa, madre, hija, hermana. Contenedora todo el tiempo, de trabajo todos los días de mi vida”.

Analía Maiorana.

Lejos de quejarse, Maiorana fue honesta al admitir que a veces siente el peso de esa exposición: “Estás en el foco permanentemente, cuando estás cerca de un político. Para bien o para mal, sí. A veces enloquezco, te soy sincera, a veces digo, ‘Wow, necesito más descanso’ y trato de conectar con lo que yo amo: la naturaleza, el mate, mi perro Bartolo. Son cosas que para mí son fuertes y las necesito, realmente”.

La familia ensamblada de Analía Maiorana y Diego Santilli.

También reveló cómo mantiene la armonía en una familia ensamblada: “Somos siete y diferentes. A uno le gusta una cosa, otro opina distinto, uno no quiere sentarse a la mesa a tal hora, el otro está con el celular… Yo los ordeno a todos como patitos y nada, me escuchan. Creo que una familia funciona cuando mostrás coherencia entre el relato y la acción, y yo voy por ese lado”.

Con su estilo frontal y sin vueltas, Analía Maiorana dejó claro en +CARAS que ser "la esposa de un político” no significa comodidad, sino un desafío constante que la obligó a resignar viajes y hasta parte de su libertad.

MDP