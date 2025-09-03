En medio del éxito de Homo Argentum, Natalia Oreiro marcó su postura y se distanció de Guillermo Francella

Natalia Oreiro marcó su postura y se distanció de Guillermo Francella en medio del éxito de Homo Argentum, al compartir su mirada sobre el cine argentino actual. En una entrevista reciente, la actriz habló sobre la importancia de sostener una industria diversa, donde convivan propuestas masivas y proyectos independientes.

Natalia Oreiro opinó sobre el presente del cine nacional y marcó su postura frente a las declaraciones de Guillermo Francella, en el contexto del estreno de Homo Argentum. La actriz destacó el valor de las producciones emergentes y defendió el lugar del cine de autor dentro de una industria que atraviesa cambios.

En el marco de la avant premiere de La mujer de la fila, su nueva película dirigida por Benjamín Ávila, la actriz fue consultada sobre la actualidad del cine argentino y sobre las declaraciones recientes del actor. En una entrevista con Desayuno Americano, marcó su postura y se distanció de su colega con una mirada que aboga por la diversidad.

“Yo celebro que todas las personas puedan expresarse, que sea respetada su expresión, aunque uno no esté de acuerdo”, dijo Natalia Oreiro. A su vez, sostuvo que no comparte la idea de que el valor de un film esté dado por la cantidad de espectadores que la vean. “En lo personal, creo que hay que hacer cine de todo tipo de género. No creo que el éxito de una película radique en la cantidad de espectadores que vayan a verla”, agregó.

En la misma línea, la cantante defendió el lugar del cine de autor, las óperas primas y las producciones independientes. “A mí, siendo una actriz popular, me encanta hacer películas masivas y que la gente vaya al cine y que se identifique, que se ría, pero también creo muy necesario el cine de autor, el cine emergente”, expresó.

Al ser consultada sobre Guillermo Francella, la actriz recordó con afecto su vínculo con el actor. “A Guillermo lo quiero mucho porque hice mi primera película con él. ¡Imaginate si no lo voy a recordar con cariño! ¡Un tanque!”, aseguró. Sin embargo, dejó en claro que sus opiniones sobre el cine actual no coinciden. “Voy a ver su película (Homo Argentum) y le voy a mandar la invitación para que vea la nuestra”, comentó.

Natalia Oreiro se refirió a la relación entre arte y política, y fue clara al expresar su postura: “Yo creo que reducir un hecho artístico a una corriente política es muy simple. Yo abogo por la diversidad de proyectos, de opiniones. Creo que pueden convivir”. En ese marco, rechazó la idea de que el público deba elegir qué ver según una ideología. “Decirle a una persona cómo tiene que ver una película, cómo tiene que pensar para ver determinado cine, me parece que es subestimar al público”, argumentó.

A su vez, se refirió al contexto actual del país y de la industria audiovisual. “Estamos en un momento difícil. No solamente en nuestra industria. Sería egoísta creer que somos los únicos que tenemos un momento complicado. El país está complicado, el mundo está complicado, pero creo que hay que seguir haciendo cosas”, reflexionó.

