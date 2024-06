Florencia Peña, una de las comediantes más importantes de la Argentina, fue la estrella que pisó el suelo del estudio del programa que se transmite por CARAS TV y Net TV. De lunes a viernes, a partir de las 20:00 hs, Héctor Maugeri honra a una personalidad distinta de del mundo del espectáculo.

La presentadora de televisión sufrió bullying durante su etapa de colegio primario y secundario, algo que se potenciaba por su iniciación en la actuación y la mediatización que comenzaba a tener por su participación en diversos programas y comedias. Además, algo por lo que siempre se la señaló es el tamaño de sus mamas.

A los 14 años, cuando se encontraba trabajando en la pantalla chica nacional, sus atributos comenzaron a cambiar debido al ciclo natural y el cambio que se desarrolla en el cuerpo humano durante la pubertad. "Me crecieron los pechos, a los 14 era 'La Pechocha'. Fue de repente, nadie me creía. Estuve una semana en cama, cuando me dijo: 'Qué pechos que tenés'", soltó en ese sentido.

En cuanto a la utilización de corpiños para 'disimular' el tamaño de sus lolas, la prestigiosa conductora mencionó: "Me ponía unos corpiños que me fajaban, pero se notaba un montón. Porque yo era chiquita de abajo y era como que tenía un mostrador adelante".

No fue un tema que le fuera fácil de sobrellevar. "El tema de mis pechos me costó un montón. No tenía la cabeza que tengo hoy y fue una época de crecimiento en la que el feminismo no era el de la actualidad", expresó en relación a la complejidad que conllevó.

"No había deconstrucción. No podía salir a la calle, me gritaban cosas espantosas. Todo era grotesco, burdo, chabacano", contó en cuanto a las situaciones que debía soportar ella y las mujeres en una sociedad mucho más machista que la de hoy en día. En mucha menor medida, pero lamentablemente todavía sigue ocurriendo. "Yo veía muchos hombres y cruzaba de vereda", sostuvo Florencia.

Todo derivó en que a la finalización de la adolescencia tome la decisión de operarse y realizar una reducción del tamaño de sus mamas. "A los 18, porque el medico no me dejó antes, decidí operarme", comentó y posteriormente profundizó: "Sentía que no iba a poder ser la actriz que quería si siempre por delante iban a estar mis tetas".

Posteriormente, Maugeri le consultó si en algún momento pudo disfrutar de sus pechos y manifestó: "Siempre fui muy noviera, pero era algo que disfrutaban otros. No era algo que disfrutaba porque no tenía la cabeza y conciencia para decir: 'Soy esta, es mi cuerpo". Y agregó: "Yo había sido criada muy tradicionalmente, de eso no hablábamos".

"Estaba yendo a un lugar en donde eso grotesco desde lo físico, no me estaba permitiendo tener papeles que yo quería. Ahí fue cuando empecé a producir", afirmó en referencia al terreno en el cual sus lolas la ubicaban. Luego, añadió: "Cuando terminó 'Son de diez' me operé. Tras la operación, fue raro. Estaba muy decidida".

"En un momento pensé que no me podía operar. Me habían encontrado algo que fue la trombofilia, después se me terminó desarrollando con mi tercer hijo. En el momento tenía como una trombosis, tenía la sangre muy espesa, no me podían operar", detalló acerca de uno de las contras podía tener. "Me terminaron dando una inyección de insulina y pedía que me operen porque no podía más", complementó.

Los cambios después de una operación muchas veces son notorios y esta no sería la excepción. Por ello, declaró: "Finalmente me operan. Me encontré con otro cuerpo. Yo me rasuré, pero después me siguieron creciendo. Tengo gigantomastia, que es que las glándulas continúan creciendo". En la misma sintonía, sostuvo: "A los18 quedé casi rasa. Fue muy fuerte. Esa era una característica que me hacía ser distinta".

Florencia Peña y el ser una más

La intervención de mamas fue un antes y después en la carrera y vida de la comediante, teniendo en cuenta que estaba arrimándose a un ambiente que no era el deseado y sí lejano al que soñaba desde chica cuando pensaba en brillar. En este contexto, dejó en claro que su sensación fue otra y debía construir una nueva imagen, en +CARAS.

"Dije: 'Soy una más'. Voy a tener que trabajar muy duro para convertirme en la artista que quiero ser. Lo tuve que trabajar mucho en terapia, pero estaba convencida de que sería así. Ya sentía que tenía un cuerpo normal", empezó afirmando sobre el después de la operación y la Florencia Peña renovada.

La tranquilidad invadió positivamente a la conductora de televisión, ya que había dejado atrás esa característica por la que se la había marcado. A su vez, también reveló que su hermana también se operó: "Las dos nos sacamos. Creo que lo heredamos de vuelta porque mi abuela paterna tenía mucho".

