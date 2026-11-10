Estudio Paradiso con Donato De Santis, programa completo: 10 de noviembre del 2026

En una emisión diferente de Estudio Paradiso, Martín Rubinetti entrevistó a su compañero de conducción Donato De Santis, en una charla íntima y distendida. El encuentro permitió conocer una faceta más personal del reconocido chef, quien dejó por un momento su habitual rol frente a las cámaras para compartir con el público de Caras TV distintos aspectos de su vida personal.

Mirá el programa completo de Estudio Paradiso

Durante la conversación, Donato De Santis habló sobre la decisión que tomó de dejar Italia para desembarcar en Argentina. También, se refirió al vínculo con su madre María y compartió detalles de su familia junto a su esposa, Micaela Paglayán y sus hijas, Raffaella y Francesca.

Estudio Paradiso se emite de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas por Caras TV. Con la conducción de Donato De Santis y Martín Rubinetti, el programa ofrece viajes, gastronomía, anécdotas y el mejor contenido para acompañar tus tardes.