Estudio Paradiso con Donato De Santis, programa completo: 5 de noviembre del 2026

En esta nueva entrega, Estudio Paradiso, el programa de Caras TV conducido por Donato De Santis y Martín Rubinetti, recorrió distintos rincones de La Patagonia, con una visita especial al norte de Neuquén. Allí los conductores de Caras TV hicieron deportes de riesgo y entraron a un restaurante de la región, donde compartieron momentos de encuentro y sabores característicos del sur argentino.

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Durante la visita, Donato De Santis contó algunas anécdotas y recuerdos que emocionaron a todos, aportando un costado más personal a la recorrida. Además, Estudio Paradiso, también llegó hasta una estancia en la provincia de Chubut y mostró la experiencia.

Estudio Paradiso se puede ver de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas por la pantalla de Caras TV y con la conducción de Donato De Santis y Martín Rubinetti. El programa recorre propuestas gastronómicas e historias por distintos destinos.