Estudio Paradiso con Donato De Santis, programa completo: 6 de noviembre del 2026

En un nuevo programa de Estudio Paradiso, emitido por Caras TV, Donato de Santis y Martín Rubinetti volvieron a mostrar la gastronomía italiana desde una panadería hasta un restaurante especializado en pescados, donde se metieron en la cocina y conocieron los productos y preparaciones.
Mirá el programa completo de Estudio Paradiso
El recorrido que hicieron Donato De Santis y Martín Rubinetti, incluyó una visita al campo, un rincón argentino en Italia y muchos otros sitios que permitió descubrir un poco más del país europeo. Además, de las historias y anécdotas personales del reconocido chef.
Estudio Paradiso, liderado por Donato de Santis y Martín Rubinetti, se emite de lunes a viernes a partir de las 16: 30 horas por Caras TV, con historias, experiencias, paisajes y por supuesto toda la gastronomía. Si buscas unas tardes diferentes, no te pierdas este programa.