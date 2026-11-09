Estudio Paradiso con Donato De Santis, programa completo: 9 de noviembre del 2026

En una nueva entrega de Estudio Paradiso, el programa de Caras TV conducido por Donato De Santis y Martín Rubinetti realizó un recorrido por una bodega italiana de muchos años de trayectoria. El ciclo se sumergió en el mundo vitivinícola, conociendo los procesos y particularidades de este histórico lugar.

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Durante esta emisión, el programa de Caras TV liderado por Donato De Santis llegó hasta el pequeño pueblo de Montalcino, un destino de Siena, Italia reconocido por el vino, su encanto, paisajes y gastronomía.

Estudio Paradiso se emite de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas por Caras TV, con la conducción de Donato De Santis y Martín Rubinetti. En cada emisión, el ciclo propone un recorrido por la cocina, los sabores y los destinos más destacados, con una mirada cercana y entretenida sobre la gastronomía y las experiencias que se encuentran detrás de cada plato.