Eunice Castro: “Me operaron la nariz después de una autolesión tras la muerte de mi madre”

Durante un diálogo con Héctor Maugeri, Eunice Castro volvió sobre una etapa de su vida en la que el dolor, la búsqueda y la confusión se mezclaron de forma intensa. Lo habló con serenidad, desde un presente que ya había transitado el proceso. Maugeri introdujo el tema mencionando una Eunice más madura, más consciente, tratando de ordenar emociones que en su momento estaban dispersas. Ella lo confirmó: “Yo creo que uno no se daba cuenta, en la vorágine de la vida, de cómo seguía para adelante. No hacía un freno ni pensaba qué era lo que le estaba pasando o qué sentía realmente”.

Eunice Castro: cuando el cuerpo expresó el dolor

En aquel tiempo, avanzaba sin registrar lo que vivía. “No podía disfrutar ni lo bueno ni lo malo”, reconoció. Se movía como una locomotora, sin pausa, sin espacio para procesar. La muerte de su madre marcó un punto de quiebre. “Pensaba que estaba todo bien, que estaba disfrutando, y no era así. Eso fue parte del freno.” Fue entonces cuando el cuerpo comenzó a hablar por ella.

Eunice Castro en +CARAS

Luego del fallecimiento de su madre, Eunice atravesó un episodio de autolesión. “Tuve una autolesión. Después de que falleció mi madre, me hicieron una cirugía de nariz. Se reabsorbió el cartílago y perdí la columela”, contó. Esa estructura es la que sostiene la punta de la nariz y permite la circulación y la respiración adecuadas. La lesión no sólo afectó su imagen: afectó su identidad, su relación con el cuerpo y también su trabajo. La consecuencia fue física y emocional. Lo visible simplemente hacía evidente lo que ya estaba sucediendo por dentro.

Eunice Castro: reconstruirse para volver a pararse

Entre 2016 y 2017, Eunice comenzó un tratamiento en el Servicio de Prótesis de la Facultad de Odontología de Uruguay. Allí trabajó con especialistas que no sólo buscaron la reparación estética, sino que la ayudaron a recuperar presencia, sostén y confianza. “Ellos buscaron una forma de que yo me pudiera volver a parar y volver a trabajar, que era lo que necesitaba”. Durante un tiempo llevó una pequeña curita en la nariz. Muchos lo vieron en televisión. Algunos preguntaron cuál era el motivo. Pero la verdad era más profunda: estaba volviendo a sí misma. “Sí, maquillada, con curita… seguía”, recordó, con una sonrisa suave.

Eunice Castro y Héctor Maugeri

Ese período implicó detenerse, reconocer la herida, acompañarse. “Me estaba buscando”, dijo, como resumen lúcido de aquella etapa. Hoy, Eunice ya no habla desde el dolor, sino desde la recuperación. No romantiza el proceso, no dramatiza la herida. La integra. La cuenta como parte de su historia, pero no como lo que la define. Y lo cerró con la frase que encapsuló ese renacer: “Volví a pararme. Y eso era lo que necesitaba”.