Miranda, la hija de Rodrigo de la Serna y Érica Rivas: “La verdad es que se nos está haciendo muy difícil trabajar”

Miranda, la hija de Rodrigo de la Serna y Érica Rivas, atraviesa una etapa marcada por desafíos profesionales y reflexiones sobre el presente artístico. Con una mirada atenta al contexto, comparte cómo vive el oficio en tiempos complejos, sin perder el foco en lo que la impulsa a seguir creando.

Miranda, la hija de Rodrigo de la Serna y Érica Rivas, forma parte de una generación que observa con claridad los cambios en el mundo del espectáculo. En medio de un escenario que exige adaptaciones constantes, su recorrido suma experiencias que revelan cómo se transforma el trabajo actoral hoy.

La joven está construyendo su propio camino en el mundo de la actuación. Con apenas 21 años, ya ha demostrado talento y compromiso en cada proyecto que emprende. En una entrevista reciente con El Planeta Urbano, reflexionó sobre el rol del arte en contextos complejos y compartió cómo vive los desafíos actuales junto a sus colegas.

“La verdad es que se nos está haciendo muy difícil trabajar”, confesó Miranda de la Serna, en referencia a las condiciones que atraviesa el sector artístico. Su frase resonó con fuerza, no solo por su sinceridad, sino por el peso que conlleva viniendo de una artista que creció entre bambalinas, rodeada de referentes del cine y el teatro argentino.

En la misma línea, la actriz agregó: “En los momentos más difíciles de la historia, el arte se hizo más potente”. La afirmación no solo revela una mirada crítica, sino también una convicción profunda sobre el valor del arte como herramienta de expresión y resistencia. “En la Argentina tenemos muchísima producción independiente propulsada por gente que trabaja porque ama lo que hace, pero que no gana un peso”, continuó.

Miranda de la Serna reveló su intención de convertirse en directora

Por su parte, Miranda de la Serna reveló que siente una gran atracción por la dirección y lograr en algún momento de su carrera trasladarse al área de producción audiovisual. “Mi sueño es tener mi propia productora para contar las historias que me gusten a mí, sobre todo, y con mi propia voz”.

“La actuación para mí es una forma de contar historias, y no me importa el formato o el presupuesto si la historia me resuena”, comentó la hija de Érica Rivas. A su vez, la joven se tomó un momento para reflexionar sobre el momento de crisis que, según ella, vive la cultura: “Grandes obras surgieron en momentos de crisis como el que estamos pasando. Por eso se mezcla el pesimismo con la energía de la resistencia”.

Miranda, la hija de Rodrigo de la Serna y Érica Rivas, transita un momento en el que el trabajo artístico se vuelve cada vez más desafiante. Su reflexión, marcada por sensibilidad y constancia, deja en claro su mirada sobre una generación joven que intenta sostener su vocación en un escenario cambiante.

