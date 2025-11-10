El Chino Leunis y Eugenia Tobal tuvieron una brutal pelea en MasterChef y todo salió al aire: "Es un montón"

MasterChef Celebrity suele tener un clima totalmente distendido y amigable. Más allá de que muchas veces se juegue con la idea del conflicto y las “devoluciones estrictas”, lo cierto es que, por lo general, reina la armonía. Por ese motivo, llamó la atención que el Chino Leunis y Eugenia Tobal protagonizaran el primer cruce verdadero y se pelearan en plena grabación.

Así fue la pelea del Chino Leunis y Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity

Todo comenzó entre risas. Los jurados aparecieron vestidos como estereotipos medievales y bromearon con todos los participantes. Tras eso, siguió un desafío tan exigente como divertido, en el que tenían que “pescar” tres vegetales con un pinche. Prueba que fue ganada por Eugenia Tobal.

El problema vino inmediatamente después de eso. Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui hablaban de cómo iba a ser la jornada y los cocineros volvían a sus estaciones, se escuchó que Eugenia Tobal llamaba la atención de otro participante y le indicaba que ese era su lugar, ya que había dejado a su carpincho de peluche.

De inmediato, la cámara giró hacia los protagonistas y, aunque medio sacado de foco, se pudo ver cómo el Chino Leunis se dirigía a otra estación de cocina, totalmente ofuscado. El silencio en el estudio fue total.

Al darse cuenta de que su compañero estaba molesto, Tobal quiso devolverle el lugar, pero el conductor se negó. Incluso se acercó a él y lo abrazó para que “no cocinara enojado”, y, aunque él quiso cambiar de tono, se lo pudo ver visiblemente incómodo.

El Chino Leunis en MasterChef.

Antes de que comenzaran a cocinar, Wanda Nara quiso saber más. “Chino, Euge ¿pasó algo con los lugares?”, preguntó, seguida de la opción de volver a cambiarse, pero Leunis se mantuvo firme en su postura, mientras algunos se reían.

La explicación de Eugenia Tobal y el enojo de Chino Leunis

Tobal explicó que ella “ya había marcado el lugar”, sin darse cuenta de que “era su lugar de cábala” y que, al ofrecerle volver a cambiar, en reiteradas oportunidades, él se negó. Un descargo que llegó mientras los gestos de fastidios se hacían cada vez más notorios.

Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity.

Fue entonces que Wanda Nara le volvió a dar la chance de cambiar de puesto, pero la respuesta siguió siendo la misma. “Soy un tipo muy estructurado y una vez que yo aterrizo en un lugar, que me saquen porque habían tirado un osito…”, dijo a cámara más tarde, ya más calmado.

A pesar de los intentos por revertir la situación, el clima quedó muy tenso y no hubo manera de cambiar. Eugenia Tobal lo definió como “un montón”, mientras el Chino Leunis seguía ofuscado y algunos, como Alex Pelao, intentaban hacer chistes para descomprimir.

De esta manera se vivió la primera pelea importante de MasterChef Celebrity en su nueva temporada. El Chino Leunis y Eugenia Tobal tuvieron un tenso cruce que comenzó como un pedido, pero que terminó generando mucha tensión e incomodidad.