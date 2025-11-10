Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Alejandro Awada y Leticia Bredice arrasan en HBO con el estreno de una nueva película argentina

Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Alejandro Awada y Leticia Brédice protagonizan uno de los estrenos más importantes del catálogo de HBO MAX para noviembre. Los cuatro, junto a un gran elenco, son parte de una propuesta completamente diferente que llega de sorpresa a la plataforma.
El próximo 27 de noviembre llega a HBO MAX “Nueve Auras”. Una película que propone una relectura íntima y cinematográfica del legado de Fabián Bielinsky y estará dirigida por Mariano Frigerio.
Se trata, sin lugar a dudas, de un proyecto muy especial, ya que reúne a dos de las cintas más importantes de la cinematografía nacional: “Nueva Reinas” y “El Aura”. Producido por UNTREF Media en el marco de su 25° aniversario, el documental honra la memoria y preserva el legado del cine nacional.
Como no podía ser de otra manera, muchos de los protagonistas de ambas películas serán parte de esta nueva cinta. Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brédice, Tomás y Dolores Fonzi, Alejandro Awada y Nahuel Pérez Biscayart darán su testimonio y hablarán en entrevistas exclusivas y reconstruirán el proceso detrás de ambas obras.
Además de la palabra de los protagonistas, “Nueva Auras” también contará con material inédito de las producciones y reconstruirá la historia personal y la mirada de Bielinsky, sobre el cine. Todo eso a través de los testimonios de quienes trabajaron con él.
