Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Alejandro Awada y Leticia Bredice arrasan en HBO con el estreno de una nueva película argentina

Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Alejandro Awada y Leticia Brédice protagonizan uno de los estrenos más importantes del catálogo de HBO MAX para noviembre. Los cuatro, junto a un gran elenco, son parte de una propuesta completamente diferente que llega de sorpresa a la plataforma.

El próximo 27 de noviembre llega a HBO MAX “Nueve Auras”. Una película que propone una relectura íntima y cinematográfica del legado de Fabián Bielinsky y estará dirigida por Mariano Frigerio.

Se trata, sin lugar a dudas, de un proyecto muy especial, ya que reúne a dos de las cintas más importantes de la cinematografía nacional: “Nueva Reinas” y “El Aura”. Producido por UNTREF Media en el marco de su 25° aniversario, el documental honra la memoria y preserva el legado del cine nacional.

Ricardo Darín y Gastón Pauls / Captura trailer.

Como no podía ser de otra manera, muchos de los protagonistas de ambas películas serán parte de esta nueva cinta. Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brédice, Tomás y Dolores Fonzi, Alejandro Awada y Nahuel Pérez Biscayart darán su testimonio y hablarán en entrevistas exclusivas y reconstruirán el proceso detrás de ambas obras.

La película contará con imágenes inéditas.

Además de la palabra de los protagonistas, “Nueva Auras” también contará con material inédito de las producciones y reconstruirá la historia personal y la mirada de Bielinsky, sobre el cine. Todo eso a través de los testimonios de quienes trabajaron con él.

