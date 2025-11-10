Así es Dante, el nieto de Moria Casán, que está de novio con la hija de Fernanda Callejón

Dante, el nieto de Moria Casán, tiene 10 años y recientemente se conoció su vínculo con Giovanna, la hija de Fernanda Callejón. En un entorno familiar marcado por el arte y la cercanía, ambos comparten momentos propios de la infancia. La historia se conoció por la diva y refleja la conexión entre dos familias del espectáculo.

Dante, el nieto de Moria Casán, tiene 10 años y fue mencionado recientemente por el vínculo que mantiene con Giovanna, hija de Fernanda Callejón. En un entorno familiar vinculado al mundo artístico, ambos comparten experiencias propias de su edad. La noticia fue compartida por la diva y pone en foco la cercanía entre las dos familias.

En las últimas horas, la icónica vedette estrenó su primer programa en La mañana con Moria (El Trece), y reveló la reciente relación de su nieto con la actriz. “Mi nieto Dante está de novio hace un mes con Giovanna, la hija de Fernanda Callejón”, comentó la presentadora. A su vez, detalló que el niño suele contarle todo.

La noticia sorprendió tanto al público como a la propia Fernanda Callejón, quien debutaba como panelista en el ciclo. La relación entre los chicos fue presentada como parte de una dinámica cotidiana, sin dramatizaciones ni especulaciones, y reflejando una conexión espontánea entre dos familias con trayectoria en el espectáculo.

Cabe destacar que Dante Della Paolera tiene 10 años y es el nieto menor de Moria Casán. El hijo más chico de Sofía Gala crece en un entorno familiar vinculado al arte y la actuación, donde la expresión y la creatividad forman parte del día a día. Aunque mantiene un perfil bajo y no suele aparecer en los medios, su abuela compartió en más de una ocasión fotos con él.

Así es Dante, nieto de Moria Casán, con una personalidad marcada y gran imaginación

Según contó la conductora, el pequeño tiene una personalidad marcada y una gran imaginación. Disfruta de los juegos teatrales, de crear personajes y de participar en actividades que estimulan su costado expresivo. En el ámbito familiar, se destaca por su curiosidad y por su entusiasmo por las propuestas artísticas.

Por su parte, Moria Casán también destacó la crianza que Sofía Gala les dio a sus dos hijos, resaltando que ambos crecieron con libertad, contención y estímulo para desarrollar sus intereses. En el caso de Dante, ese camino parece orientarse hacia la actuación, aunque todavía explora el mundo artístico desde el cuidado de su familia.

Dante, el nieto de Moria Casán, comparte una etapa de su infancia marcada por el juego, la creatividad y los vínculos familiares. Su relación con Giovanna, la hija de Fernanda Callejón, se suma como parte de ese recorrido, en un entorno donde ambas familias mantienen lazos cercanos.

