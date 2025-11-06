Marta González se sinceró sobre su romance con Palito Ortega: “Soñábamos que nos íbamos a casar y tener hijos”

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, Marta González volvió sobre uno de los capítulos más delicados de su juventud: su romance con Palito Ortega, cuando ambos tenían solo 17 años. Ella estudiaba intensamente y él era una figura en ascenso meteórico. El amor, en ese contexto vibrante, llegó temprano y con fuerza. “En los momentos lindos, sí, soñábamos. Soñábamos los dos. Éramos muy chicos y soñábamos con eso: que nos íbamos a casar, que íbamos a tener hijos”, recordó Marta.

Sin embargo, incluso en medio del entusiasmo juvenil, Marta González reveló que había una intuición íntima que se imponía con Palito Ortega. “Yo ya sentía que no era yo la mujer de Palito. Yo le dije: ‘Yo te veo casado con una chica rubia, de ojos celestes… Yo soy muy celosa’”, recordó. Con lucidez, la actriz reconoció un patrón afectivo que, con el tiempo, aprendió a nombrar: “Tengo un grave problema: me convierto en la mamá de mis parejas. Y eso no es bueno. Él tiene su mamá, uno tiene su mamá. Hay que ser mujer. Y yo me olvidaba de eso. Ese fue mi error".

La relación también estuvo atravesada por el contexto social de la época. Marta recordó una situación que aún hoy la sacude: “Lo fui a acompañar a un club en Avellaneda. Mucha gente lo rodeaba. Yo iba atrás. Y alguien me tocó la cola. Pero no dijo: ‘Le toqué la cola a Marta’, dijo: ‘Le puse la mano donde la pone Palito’. Horror. ¡Qué cosificación!”.

La música también fue parte del romance. “El día que nos conocimos me cantó Sabor a nada”, contó. Y sí: Palito le escribió Despeinada. Con humor, Maugeri recordó su icónico cabello y Marta respondió entre risas y pudor. Sin embargo, el amor duró casi tres años y cuando Maugeri preguntó quién terminó la relación, Marta fue directa: "Yo lo iba a dejar. Él me dejó. Yo soy ‘la eterna dejada’”.

La ruptura la atravesó con el dramatismo propio de los 18 años. “Yo me desmayaba por la calle. Siempre tuve esta cosa del melodrama incorporada. Pero me sirvió. Me sirvió mucho”. Hoy, con la serenidad que da el tiempo, el vínculo se recuerda desde el cariño. “Cuando nos reencontramos somos como amigos de toda la vida. Éramos chicos. Muy chicos”. Y aquella intuición inicial, finalmente, se cumplió. Marta González lo había visto casado con una mujer rubia, de ojos celestes. Fue Evangelina Salazar. “El amor de su vida”, como la definió Maugeri.