Rufina acompañó a Rocío Pardo a elegir el vestido de novia para su boda con Nicolás Cabré: la respuesta de la China Suárez

El día de la elección del vestido de novia es uno de esos momentos que se atesoran para siempre, y Rocío Pardo, futura esposa de Nicolás Cabré, decidió compartirlo con una compañía inigualable: su hermana Cami y, sobre todo, Rufina , la hija del actor con la China Suárez.

Rocío compartió este momento en redes sociales y mostró la gran complicidad que existe entre la bailarina y la pequeña. El día comenzó con un distendido brunch en una cafetería, seguido de la visita al atelier de Ana Pugliesi donde Rocío buscaría su look para el casamiento.

Rocío Pardo con su hermana Camila y Rufina Cabré.

La ansiedad hizo que llegaran temprano. Para hacer tiempo, Rocío y Rufina se dirigieron a uno de los lugares favoritos de la niña, donde sirven açaí , la famosa fruta brasileña rica en nutrientes. Luego, sí, llegó el momento central. Aunque no se mostraron detalles del proceso, la emoción y las risas fueron protagonistas. Rocío anticipó que se inclina por "algo sencillo" y confesó que no se imagina casarse de blanco.

La reacción de la China Suárez ante la elección del vestido

Uno de los puntos que más llamó la atención de los seguidores fue la reacción de Eugenia "la China" Suárez , madre de Rufina. La actriz no solo vio los videos que Rocío subió a sus redes sociales, sino que también compartió su opinión públicamente.

Lejos de cualquier celo, la respuesta de la China Suárez fue de total gratitud y afecto. Le dedicó un mensaje a Rocío Pardo: "Gracias por ser tan buena con Rufi siempre", escribió la China Suárez, acompañando su texto con varios corazones. Este gesto reafirma la excelente relación que ha construido Rocío con Rufina, algo fundamental para la armonía familiar.

Revelaciones de la futura boda: ¿Cómo será el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo?

En varias entrevistas, Rocío Pardo ha compartido detalles sobre la propuesta de matrimonio y cómo se proyectan como pareja. La actriz confesó que la propuesta de casamiento con Cabré, con quien convive prácticamente desde el inicio de la relación, fue totalmente inesperada. Ocurrió en un viaje a Punta Cana , lejos de lo planeado.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

"Fue una sorpresa para los dos. Ninguno lo tenía pensado", compartió la bailarina. "Todo fluye tan normal, es tan fácil, que tenía que ser así. No lo imaginamos de otra manera... Rufi estaba presente, festejaba más que nosotros ".

A diferencia de los grandes eventos, Rocío confesó que no es "muy Susanita". Si bien Cabré quería una celebración "un poquito más arriba", ella prefiere "algo más tranquilito, bien íntimo, con gente que queremos" .

La ubicación elegida es muy significativa: Córdoba , su tierra natal. “Tenemos ganas de Córdoba, con montañas y árboles”, señaló, apuntando a una boda sencilla y en contacto con la naturaleza. Rocío Pardo y Nicolás Cabré darán el “Sí, quiero” el próximo 6 de diciembre en la exclusiva Estancia Bosque Alegre, un lugar de 7 mil hectáreas donde se casan empresarios, millonarios y políticos.

La clave de la relación: la conexión con Rufina

Para Rocío, la excelente relación con la hija de Nicolás Cabré es un pilar fundamental. "Para mí era un desafío porque me parece fundamental. Me pasa a mí también en lo personal: poder llevarme bien con la pareja de mi mamá o de mi papá es algo que tiene que pasar y funcionar para que la familia esté en armonía".

Rufina, Nicolás Cabré y Rocío Pardo

El viaje familiar a Japón para acompañar a Cabré a correr la maratón de Tokio fue, según ella, una experiencia que los unió aún más. "Rufina es una niña a la que yo amo. Es realmente hermoso lo que construimos juntas. Desde el primer día tuvimos conexión.Hay una complicidad hermosa que se dio de forma súper natural y orgánica ", comentó en una entrevista con Catalina Dlugi.