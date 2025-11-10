Sayi, la única nieta de Tete Coustarot, vive en Alemania, tiene una gran carrera por delante y sigue los pasos de su abuela

Sayi, la única nieta de Teté Coustarot, vive en Alemania, tiene una gran carrera por delante y sigue los pasos de su abuela. Su presente combina formación, exploración artística y una mirada personal que empieza a tomar forma en un entorno cultural diverso. Con raíces compartidas entre Argentina y Europa, su recorrido comienza a delinearse con discreción.

Según se conoció, la joven reside actualmente en Berlín, donde desarrolla sus estudios y proyectos vinculados al arte visual. Su elección de vivir en Europa responde a motivos personales y académicos, y se enmarca en una etapa de crecimiento profesional. Comparte raíces argentinas y alemanas, lo que le permite moverse con naturalidad entre culturas.

Sayí tiene padre alemán, y parte de su familia reside en dicho país, lo que facilitó su instalación en Berlín. Allí convive con amigas y estudia fotografía, una disciplina que combina técnica, mirada estética y expresión personal. Su interés por el arte no es reciente; desde pequeña mostró inclinación por lo visual, lo narrativo y lo simbólico.

Cabe destacar que, pese a la distancia, el vínculo de la joven y de su abuela, Teté Coustarot, se mantiene firme. En reiteradas ocasiones, la presentadora mencionó el orgullo que siente por el recorrido de su nieta, y cómo observa en ella rasgos que remiten a su propia historia. Su formación incluye estudios en fotografía y participación en proyectos colaborativos.

Por otro lado, la elección de Sayi de Berlín como lugar de residencia también responde a la dinámica cultural de la ciudad. Con una escena artística activa y espacios que promueven la experimentación, la capital alemana ofrece oportunidades para quienes buscan desarrollarse en disciplinas creativas.

Aunque mantiene un perfil bajo, hace algunos meses apareció en televisión para saludar a su abuela por su cumpleaños, dedicándole un emotivo mensaje donde marcó la influencia que tiene en su vida. “Feliz cumpleaños. Te quería desear que tengas un lindo día, que hayas disfrutado muchísimo, rodeada de todo el cariño. Quiero aprovechar la oportunidad para decirte que, a menudo, pienso lo afortunada que soy de tenerte como abuela y como un rol a seguir”, contó.

Su interés está puesto en el desarrollo artístico, en la búsqueda de una voz propia y en la construcción de una identidad profesional que dialogue con su entorno. La fotografía le permite explorar temas como la memoria, el cuerpo, el espacio y la luz, y su trabajo comienza a formar parte de muestras y proyectos independientes.

Con una carrera que recién comienza, Sayi se posiciona como una artista joven con potencial. Su formación, su entorno y su historia familiar le brindan herramientas para avanzar con firmeza en un ámbito competitivo. En Berlín, encuentra el espacio para crecer, experimentar y proyectarse, mientras mantiene el lazo con sus raíces.

