Así está hoy Malek, el hijo de Karina Mazzocco: "Ayer nomás te tenía a upa"

Karina Mazzocco no duda en mostrarle amor y cariño a su familia y amigos. En su cuenta de Instagram, comparte las mejores postales para cada uno de ellos y celebra sus cumpleaños con emoción. El 8 de noviembre, su hijo Malek cumplió 19 años, y mostró con orgullo todos los logros que obtuvo. Sin embargo, los seguidores de la conductora quedaron sorprendidos ante el crecimiento que el joven obtuvo, y se llevó los halagos de todos por su belleza y talentos en el automovilismo, siguiendo los pasos de su padre.

El pasado 8 de noviembre, Karina Mazzocco compartió tiernas postales y videos de su hijo Malek, por sus 19 años. En un posteo de Instagram, no solo le dedicó unas dulces palabras, sino que mostró el crecimiento del joven, mientras alcanza sus sueños como piloto de automovilismo de competición. Junto a la canción "Always remember us this way" de Lady Gaga, hizo un video emotivo con imágenes de él de pequeño hasta en las últimas carreras que tuvo. Fue así que sus seguidores vieron lo mucho que creció y el posteo se llenó de halagos hacia su belleza y parecido con sus padres.

"¡Felices 19 mi amor! El 8 de Noviembre de 2006 llegaste a nuestras vidas iluminándonos con tu hermosa existencia. ¿Cómo es que todo sucedió así, en un instante? Si ayer nomás te tenía a upa", comenzó escribiendo. De esta manera, destacó su independencia, nobleza y bondad que desarrolló con el correr de los años, al mismo tiempo que siguió recordando todo lo vivido cuando aún era solo un niño. "¡Sobretodo siento mucho agradecimiento, porque tengo la fortuna de ser tu mamá! ¡Nada más hermoso en mi vida! ¡Mi regalo mayor! ¡Mi tesoro! Que Dios siempre te proteja hijo y que seas muy feliz. ¡Papá y yo te amamos hasta el infinito y más allá!", cerró el posteo.

Así está hoy Malek El Bacha: piloto de Fórmula 3, y lejos de la pasión de su mamá

Más conocido como Malek El Bacha, el hijo de Karina Mazzocco se alejó de los medios de comunicación y el ámbito laboral de su mamá para acercarse aún más a la pasión que siempre siguió su papá, Omar El Bacha: el automovilismo. Actualmente, compite en categorías de monoplazas nacionales, pero llegó a realizar pruebas a nivel internacional. Con más de 6 mil seguidores de Instagram, utiliza sus redes sociales para mostrar los avances que logra en cada una de las competencias, mientras se resguarda la intimidad de los usuarios de las redes sociales. A pesar de eso, no duda en aparecer en posteos de su mamá, ni tampoco ser nombrado en entrevista que ella tiene en la televisión argentina.

Karina Mazzocco se muestra muy orgullosa de todos los logros de su hijo, Malek, y no duda en acompañarlo en este viaje por el automovilismo. Es por eso que, para su cumpleaños 19, compartió un tierno mensaje y mostró inéditas fotos de él de bebé y cómo fue creciendo con el correr de los años. Fue así que sus seguidores destacaron la belleza del joven, la dedicación que tiene en su carrera y el parecido que carga con ambos padres, además de la amabilidad que muestra y el amor por su mamá.

