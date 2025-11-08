Así es la casa de Clara, la hija menos conocida de Ricardo Darín: explosión de color en el living, obras de arte y el rincón de las mascotas

Clara Darín, la hija menos conocida de Ricardo Darín, mantiene un perfil bajo a comparación de su padre y su hermano, El Chino. Sin embargo, mediante su red social, la joven de 32 años comparte un poco de su día a día, su emprendimiento artesanal y su amor por los animales. En sus recientes posteos, dejó ver diversas áreas de su casa y la particular decoración que lleva.

Colores, vinilos y arte: la llamativa decoración de la casa de Clara, la hija menos conocida de Ricardo Darín

Clara es la hija de Ricardo Darín y Florencia Bas. Lejos de la fama y la exposición pública, la joven se mantiene enfocada en sus proyectos y en su relajada rutina diaria. Aunque lleve un apellido reconocido en la industria audiovisual, nunca se sintió condicionada por escoger el mismo camino que su familia. Tal es así que con paso del tiempo supo encontrar su propio camino como creadora y vendedora de piezas únicas de cerámica, un negocio que comparte con su mamá.

A través de su cuenta de Instagram, donde posee más de 50 mil seguidores, Clara Darín comparte fotos con sus amigos y muestra sus viajes, su tiempo libre junto a sus mascotas, y sus looks. Las más llamativas para los usuarios son aquellas donde abre las puertas de su casa y deja ver la decoración elegida.

En una de las imágenes se puede observar a Clara Darín en su habitación, la cual posee una estética minimalista y moderna, donde predominan los tonos claros y neutros que aportan luminosidad y amplitud. Las paredes son blancas, al igual que el piso, y en el centro del dormitorio se destaca una cama grande con acolchado beige claro, acompañada a ambos lados por mesas de noche de madera clara con detalles blancos, cada una con lámparas de diseño redondeado que refuerzan el estilo contemporáneo.

Sobre la cama cuelga un cuadro en tonos naranjas y amarillos, que introduce un toque de color y calidez al ambiente, combinando con la lámpara colgante naranja del techo. Estos detalles aportan originalidad y personalidad. A un costado se puede ver un banquito tapizado en tono terracota, que complementa la paleta cromática y añade un toque acogedor.

En otra publicación, Clara Darín comparte el espacio que vendría a ser su oficina. La misma se caracteriza por tener una mesa de madera clara en forma rectangular, una computadora, sillas tapizadas en gris claro y paredes blancas con cuadros decorativos, que suman ese aire bohemio y artístico a este lugar.

En la siguiente postal, Clara Darín muestra su living que combina comodidad, estilo retro y calidez hogareña. El ambiente está dominado por una paleta de tonos cálidos, en la que destacan los sofás tapizados en color naranja intenso que aportan energía y un toque vintage al espacio, y se destaca por llevar un sofá en L color beige claro, de líneas simples y cojines amplios, y una mesa ratona de mimbre con tapa de vidrio, sobre la cual se ve un gatito pequeño. Su living se completa con un piso oscuro de piedra y una pared de ladrillo pintada de blanco, los cuales crean una base rústica y moderna a la vez, equilibrando texturas.

Debido a que es una casa que comparte con sus perros y gatos, Clara Darín no dudó en colocar un rincón especial para ellos. En una historia que subió a su Instagram, la hija de Ricardo mostró que su gato duerme en una camita gris acolchonada. Como era de esperarse, esta fotografía causó mucha ternura en las personas que siguen su contenido y generó una lluvia de "likes".

Por último, Clara Darín compartió uno de los sectores que más llaman la atención en su hogar. Se trata de un mueble blanco con base de madera clara que tiene un tocadisco, vinilos y CDs de sus bandas favoritas. Por encima, se aprecia un espejo ovalado y una pequeña lámpara con colores violeta, rosa, azul y naranja.

De qué vive Clara Darín, la hija menos conocida de Ricardo Darín

A diferencia de su padre Ricardo Darín y de su hermano, El Chino, Clara Darín siempre prefirió mantener un perfil bajo y lejos de las cámaras. Uno de los negocios que le brinda independencia económica se llama Teta Stuff, el cual comparte con su madre, Florencia Bas. En este emprendimiento, la heredera del actor vende piezas de cerámica únicas, las cuales son torneadas a mano con una técnica refinada.

Otro de sus trabajos tiene que ver con su amor por la fotografía. Mediante la cuenta Carla.films deja ver las imágenes que toma durante su tiempo libre. En ellas, Clara captura escenas cotidianas con una mirada sensible y estética, enfocándose en los pequeños detalles, la luz natural y los momentos que suelen pasar desapercibidos. Entre las personas a las cuales les tomó una postal con su sello propio fue a su hermano, el Chino Darín, y a su padre, Ricardo Darín.