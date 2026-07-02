Facundo Arana: “Los infiernos los trato en terapia”

En una entrevista exclusiva con Caras Glam, el reconocido actor y símbolo de la televisión argentina, Facundo Arana, se abrió por primera vez en profundidad sobre su proceso personal de autoconocimiento y bienestar emocional. Con una sinceridad que pocos suelen mostrar en público, Arana confesó que actualmente asiste a terapia y explicó las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.

Facundo Arana confesó por qué hace terapia

En una charla íntima y profunda con el conductor de Caras Glam, Marcelo Polino, Facundo Arana hablando de sus trabajos, sus éxitos y su vida personal, sorprendió al confesar que asiste al psicólogo. “Tan altos tus cielos, tan profundos tus infiernos. Yo trato de salir con los cielos, ¿viste? Y los infiernos los trato en terapia”, reflexionó.

Facundo Arana//Caras TV

Para él, la terapia ha sido un espacio fundamental para entenderse mejor y afrontar sus conflictos internos. En este contexto, el actor detalló que nunca había iniciado un proceso terapéutico antes, pero hace un par de años decidió dar ese paso y no se arrepiente. “Nunca había hecho y empecé hace un par de años y la verdad me funcionó muy pero muy bien. Es un muy buen lugar porque si no la campana de uno siempre suena afinada”, contó.

Facundo Arana con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

También, el actor resaltó que es esencial tener a alguien con quien conversar y obtener una mirada distinta sobre nuestros problemas. “Uno no es un malvado, ni anda equivocado por la vida adrede. Tu campana suena afinada, entonces vos decís, ‘estoy bien’. Y a veces tu campana está muy desafinada y tu oído se fue con la campana. Entonces es bueno tener esta cosa de poder pelotear con alguien. pero bueno, no todo el mundo puede pagarse un psicólogo”, explicó.

La reflexión de Facundo Arana sobre la importancia de la terapia

En la misma entrevista para Caras Glam, Facundo Arana reflexionó sobre cómo la madurez y la edad influyen en la forma en que enfrenta sus problemas emocionales. “Sobre todo cuando vas cumpliendo determinada edad, cuando sos más chico… incluso tenés una arrogancia que te permite andar por la vida y tenés esa juventud, ¿viste?”, comentó y agregó: "Salvo que sea algo muy grave, como que es permitido". Sin embargo, el artista reconoció que con los años, se hace más evidente la importancia de aceptar que siempre hay aspectos a mejorar.

Facundo Arana//Caras TV

En esta línea, el actor cerró su reflexión indicando que, más allá de las dificultades, el trabajo personal y la ayuda profesional son herramientas valiosas para lograr un mayor equilibrio emocional. “Cuando en la vida te vas asentando, es bueno empezar a poder trabajar con algo más de ese aplomo que te van dando los años”, concluyó.

La sinceridad de Facundo Arana al hablar de su experiencia con la terapia no solo rompe mitos sobre la salud mental en el mundo del espectáculo, sino que también, su testimonio evidenció la importancia de recibir ayuda psicológica cuando se lo necesita, afirmando que él obtuvo buenos resultados.